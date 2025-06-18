نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في شهر..المشروع x لـ كريم عبد العزيز يحصد 111.2 مليون جنيه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حقق الفيلم الأسبوع الماضي إيرادات بلغت 16 مليونًا و565 ألفًا و376 جنيهًا، ليرتفع إجمالي إيراداته بعد 4 أسابيع من العرض إلى 111 مليونًا و260 ألفًا و88 جنيهًا.

المشروع x ظاهرة سينمائية جديدة



خبراء التوزيع السينمائي أكدوا أن المشروع x يشكل ظاهرة سينمائية جديدة بسبب تقنيات التصوير التي إستخدمت في تنفيذه وبأماكن التصوير التي جرت بالعديد من الدول مما يضع الفيلم ضمن فئة الأفلام الأضخم إنتاجا في السنوات الأخيرة.

وأشاروا إلي أنه يشير إلي الثقة المتبادلة بين كريم عبد العزيزوجمهوره الذي توافد علي مشاهدة الفيلم رغم أن قصته ومضمونه تختلف تماما عن الألوان السينمائية المفضلة لجمهور العيد.





ولفت خبراء التوزيع إلي أن تواجد المشروع x ضمن أفلام عيد الأضحي ساهم في إحداث حالة توازن في شباك التذاكر وحافظ علي الإقبال الجماهيري بعد إقتصار الموسم علي فيلمين جديدين فقط.

الفيلم يتصدر أيضا شباك التذاكر في دول الخليج العربي متجاوزا الأفلام العربية والأجنبية المعروضة بجانبه منذ بداية عرضه مع الأيام الأولي لعيد الأضحي المبارك.

قصة المشروع x



يخوض الفنان كريم عبدالعزيز تجربة سينمائية مختلفة من خلال فيلم "المشروع X"، حيث يجسّد دور شاب مفصول من كلية الآثار، ينطلق في رحلة محفوفة بالمخاطر بحثًا عن سر بناء الهرم الأكبر، وسط أجواء من الغموض والفانتازيا.





كما يتناول الفيلم خطًا دراميًا موازيًا، حيث يظهر كريم عبدالعزيز أيضًا في شخصية ضابط شرطة يلاحق عصابة دولية متخصصة في تهريب الآثار، وتدور أحداث هذه المطاردة بين عدة دول أوروبية، وخلال رحلته يلتقي بامرأة شابة تعمل غواصة في البحر الأحمر وتقيم بمدينة الجونة، لتبدأ بينهما سلسلة من المغامرات والتحديات.

أبطال المشروع x



يشار إلي أن المشروع x تأليف وإخراج بيتر ميمي وسيناريو أحمد حسني وبطولة كريم عبد العزيز وياسمين صبري وإياد نصار وهنا الزاهد وأحمد غزي وعصام السقا وتتناول أحداثه حول عالم أثار يعمل علي مشروع متعلق بالطاقة في غرفة سرية بالهرم الأكبر ويدخل في صراع مع منظمة دولية غامضة تحاول إخفاء المعلومات التي يبحث عنها.



تفاصيل الإنتاج

يُعد "المشروع X" من أضخم الإنتاجات السينمائية في تاريخ السينما المصرية والعربية، حيث تم تصويره في خمس دول مختلفة: مصر، الفاتيكان، إيطاليا، تركيا، والسلفادور. ويتميز باستخدام أحدث تقنيات التصوير والعرض مثل: IMAX، 4DX، Dolby Atmos، وScreenX، ليمنح الجمهور تجربة سينمائية بصرية وسمعية غير مسبوقة على المستوى العربي.