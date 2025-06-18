نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المخرجة سارة وفيق تكشف عن مشاريع درامية في مرحلة الفكرة مع تامر حسني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



كشفت المخرجة سارة وفيق عن عدة مشاريع درامية في مرحلة الفكرة مع تامر حسني لم يستقروا عليها إلا أنهم يفكرون بها.

وقالت سارة وفيق في تصريحات صحفية لها:"أنا بحب لما أعمل سينما أعمل كوميدي بس، لأني كشخص لما أدخل فيلم في السينما أحب إني أدخل فيلم أضحك عليه، لكن عملت دراما قبل كدة، مسلسل اسمه جراب حوا وكان تراجيدي جدا، وأنا وتامر حسني بينا أفكار كتير لمسلسل حلوة أوي دراما وكوميدي، بس لسة كلهم في مرحلة الفكرة".

مشروع درامي قادم لـ تامر حسني



وسبق وصرح تامر حسني في تصريح خاص لـ دوت الخليج الفني عن وجود مشروع درامي يفكر في العودة للدراما من خلاله بعد كل هذا الغياب كاشفًا أن سبب هذا الغياب مسلسل آدم الذي حقق به نجاح كبير عام 2011 وهو الأمر الذي يمثل صعوبة عليه لأنه يتمنى العودة بمسلسل أقوى من مسلسل آدم.



مد عرض ريستارت عالميًا

قررت عدد من السينما حول العالم مد مدة عرض فيلم "ريستارت" وذلك بسبب الإقبال الجماهيري الشديد على الفيلم، ونشر المنتج حسام حسني من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام الدول التي قررت مد العرض حول العالم منهم أمريكا وتركيا واوروبا وكندا وبريطانيا واستراليا.

قصة فيلم ريستارت

يحلم "محمد" تامر حسني مهندس بسيط يعمل في صيانة الهواتف، بالزواج من عفاف "هنا الزاهد "فتاة طموحة تسعى للانتشار كمؤثرة على السوشيال ميديا، لكن الظروف المادية تقف عائقًا أمام تحقيق حلمهما، فيقرر الثنائي خوض مغامرة غير متوقعة بمساعدة عائلتيهما، المعروفَتين بروحهما الفكاهية، لتحقيق الشهرة عبر الإنترنت، ومع دخول "الجوكر"، وكيل رقمي غامض وذو نوايا مبهمة، تنقلب حياتهم رأسًا على عقب، ويصلون إلى قمة النجاح، لكن هذا النجاح لا يأتي بلا ثمن، إذ تبدأ العائلة في التفكك تدريجيًا، وتضيع المبادئ التي كانت تجمعهم.

أبطال فيلم ريستارت



يضم العمل مجموعة لافتة من النجوم إلى جانب تامر حسني وهنا الزاهد، منهم عصام السقا، محمد ثروت، باسم سمرة، ميمي جمال، ورانيا منصور، مع ظهور مميز لعدد من ضيوف الشرف، الفيلم من توقيع المخرجة سارة وفيق، المعروفة بقدرتها على تقديم أعمال فنية نابضة بالحيوية.



الأغنية الدعائية لفيلم ريستارت



وطرح تامر حسني كليب بالمشاركة مع رضا البحراوي لأغنية "المقص" وهى الأغنية الدعائية لفيلم ريستارت، من كلمات تامر حسني.



كلمات الأغنية



بغني وأقول موال عن صحبة الأندال

لما صاحبنا آمنا



ولما عاشرنا ندمنا

بس خلاص اتعلمنا

يا معانا يا مش معانا

مالناش في النص نص

عايز تقطع علاقتنا

خد يلا المقص وقص.