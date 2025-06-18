نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور..هنا الزاهد برفقة أمير كرارة ومصطفى غريب من تركيا لتصوير الشاطر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نشرت هنا الزاهد من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام خاصية إستوري صور تجمعها بـ مصطفى غريب وأمير كرارة من كواليس تصوير فيلم الشاطر بانطاليا في تركيا.



تفاصيل فيلم الشاطر

تم الانتهاء من تصوير الفيلم في تركيا الاسبوع الماضي، ويجسد أمير كرارة دور دوبلير مشاهير، وفتاة تعمل في سيرك تلعب دورها هنا الزاهد ويخوضا رحلة مليئة بالمواقف والمفارقات الكوميدية والأكشن.



أبطال فيلم الشاطر



تدور أحداث الفيلم في إطار من الأكشن والكوميديا، وهو من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي. يشارك في بطولته أمير كرارة، هنا الزاهد، عادل كرم، مصطفى غريب، وأحمد عصام السيد، إلى جانب مجموعة من النجوم، ويظهر خالد الصاوي كضيف شرف ضمن الأحداث.



عودة أمير كرارة للسينما بعد غياب

ويشهد فيلم الشاطر عودة أمير كرارة إلى السينما بعد غياب، حيث كانت آخر أعماله فيلم البعبع 2023، مع ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبد الرحمن "توتا"، محمد أنور، محمد عبد العظيم، محمد محمود، هشام الشاذلى، الطفل جان رامز وضيوف الشرف إنعام سالوسة، رحاب الجمل، ضياء عبد الخالق، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوى.

آخر أعمال هنا الزاهد



يذكر أن آخر أعمال هنا الزاهد فيلم "ريستارت" لتقديم البطولة النسائية أمام تامر حسني، يضم العمل مجموعة لافتة من النجوم إلى جانب تامر حسني وهنا الزاهد، منهم عصام السقا، محمد ثروت، باسم سمرة، ميمي جمال، ورانيا منصور، مع ظهور مميز لعدد من ضيوف الشرف، الفيلم من توقيع المخرجة سارة وفيق، المعروفة بقدرتها على تقديم أعمال فنية نابضة بالحيوية.

قصة فيلم ريستارت



يحلم "محمد" تامر حسني مهندس بسيط يعمل في صيانة الهواتف، بالزواج من عفاف "هنا الزاهد "فتاة طموحة تسعى للانتشار كمؤثرة على السوشيال ميديا. لكن الظروف المادية تقف عائقًا أمام تحقيق حلمهما، فيقرر الثنائي خوض مغامرة غير متوقعة بمساعدة عائلتيهما، المعروفَتين بروحهما الفكاهية، لتحقيق الشهرة عبر الإنترنت، ومع دخول "الجوكر"، وكيل رقمي غامض وذو نوايا مبهمة، تنقلب حياتهم رأسًا على عقب، ويصلون إلى قمة النجاح، لكن هذا النجاح لا يأتي بلا ثمن، إذ تبدأ العائلة في التفكك تدريجيًا، وتضيع المبادئ التي كانت تجمعهم.