نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة.. "الطريق" يفتتح عروض مهرجان فرق الأقاليم المسرحية في دورته الـ47 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشهد مسرح السامر بالعجوزة، في الثامنة مساء اليوم، انطلاق فعاليات الدورة السابعة والأربعين من المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، وتستمر فعالياته حتى 5 يوليو المقبل.

صناع عرض مسرحية الطريق

ويفتتح المهرجان بعرض "الطريق"، الذي تقدمه فرقة الغربية القومية المسرحية، تأليف د. طارق عمار، وإخراج أحمد شفيق، ويشارك في بطولته: أحمد سالم، محمد عبد العزيز، أحمد راضي، سمر مسعد، منار السيد، مارينا أمير، محمد جمعة، حسن عطية، أحمد الشريف، محمد السايس، محمد علاء، محمود قناوي، محمد هشام، وماجد صلاح.

أحداث العرض المسرحي الطريق

وتدور أحداث العرض في إطار تاريخي، يتناول مرحلة من حياة العارف بالله السيد أحمد البدوي، والملك الظاهر بيبرس، سلطان مصر والشام ورابع سلاطين الدولة المملوكية، مستعرضا الأوضاع السياسية والاجتماعية في مصر، وكيف تعامل كل من السيد البدوي والظاهر بيبرس مع تلك التحديات.

يقام المهرجان بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف نائب رئيس الهيئة، والإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي.

والعروض إنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، ويشارك بالمهرجان 26 عرضا مسرحيا تم اختيارها العرض من بين 120 عرضا مسرحيا تنافست في27 محافظة، عبر لجان التحكيم بالأقاليم الثقافية، وبمشاركة نحو 3000 مسرحي، تحقيقا لمبدأ العدالة الثقافية.

لجنة تحكيم المهرجان

وتتكون لجنة تحكيم المهرجان من: مهندس الديكور حازم شبل، والناقد المسرحي الدكتور محمد سمير الخطيب، والموسيقار الدكتور طارق مهران، والمخرج الدكتور سيد خاطر، والمخرج أحمد البنهاوي، فيما يتولى الكاتب سامح عثمان مهام مقرر لجنة التحكيم ومدير المهرجان. ويصاحب المهرجان نشرة يومية برئاسة تحرير الشاعر والناقد يسري حسان.

ويستقبل مسرح السامر غدا الخميس، في تمام التاسعة مساء، العرض المسرحي "حجر القلب" لفرقة قصر ثقافة موط، من إعداد محمد صالح البحر، وإخراج أسامة عبد الرؤوف.