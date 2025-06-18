نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لقاءات توعوية وورش ضمن الأنشطة الصيفية بالمناطق الجديدة الآمنة بالإسكندرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدم فرع ثقافة الإسكندرية، عددا من الأنشطة الصيفية بمدينة بشاير الخير (١-٢)، ضمن المشروع الثقافي للمناطق الجديدة الآمنة "بديل العشوائيات"، الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، في إطار برامج وزارة الثقافة للتنمية المجتمعية.

اللقاء التوعوي "أنت أقوى من المخدرات"

استهلت الفعاليات بلقاء توعوي بعنوان "أنت أقوى من المخدرات"، بحضور العقيد أحمد عبد العزيز، مدير المدينة، والدكتور نبيل علام، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

أسباب الإدمان ودور الأسرة والإجراءات الوقائية



وناقش خلاله فريق إدارة التوعية، أسباب الإدمان ودور الأسرة في الوقاية وحماية الأبناء من مخاطر التدخين وتعاطي المواد المخدرة.



كما شهد اللقاء التعريف بالاجراءات الوقائية، مع عرض قصص ملهمة لأشخاص تمكنوا من التغلب على الإدمان، وأصبحوا نماذج ناجحة في المجتمع.

وتواصلت الفعاليات المنفذة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة مع فقرة رسم وتلوين، تلاها فقرة قراءة واطلاع بالمكتبة المتنقلة إشراف منى طه، أخصائي المكتبات.



واختتمت مع مسابقة في المعلومات العامة وتوزيع إصدارات الهيئة على الفائزين، تنفيذ عبير عمرو، مسئول النشاط.

و نفذت الفعاليات من خلال المشروع الثقافي بالمناطق الجديدة الآمنة، بإشراف د. چيهان حسن، مدير عام ثقافة الطفل، وضمن برنامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، برئاسة د. حنان موسى، بالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، بإدارة محمد حمدي، من خلال فرع ثقافة الإسكندرية، بإدارة د. منال يمني، وتأتي استمرارا لما تقدمه هيئة قصور الثقافة من أنشطة مكثفة بمناطق الإسكان الآمن بديل العشوائيات.