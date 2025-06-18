نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صبا مبارك تغفو على حلم مهدد بالانهيار في 220 يوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تطل النجمة صبا مبارك على جمهورها بدور مختلف في مسلسل 220 يوم، حيث تجسد شخصية مديرة مكتبة متزوجة من روائي شاب تجمع بينهما قصة حب قوية لكنها تتعرض لاختبار صعب يجعل مصيرها غامضًا.

وظهرت صبا على البوستر الرسمي لمسلسل 220 يوم، وهي تغفو بسلام، بينما يرقد زوجها (كريم فهمي) ويظهر على وجهه تحمل ملامح الأرق والانكسار، ما يعكس التناقض بين حالة اطمئنان صبا وعمق التوتر والصراع الداخلي الذي يعيشه الزوج.

أحداث 220

مسلسل 220 يوم دراما نفسية عاطفية مشوّقة، حيث تدور الأحداث في إطار درامي رومانسي حول الزوجين "مريم" و"أحمد"، اللذان تجمعهما في البداية، علاقة مستقرة ومليئة بالحب، إلا أن اختبارًا مفاجئًا يقلب حياتهما رأسًا على عقب، ويضع أحلامهما ومصيرهما على المحك، حيث يجد كل منهما نفسه أمام خيارات لم يكن مستعدًا لها.

فريق عمل 220

مسلسل 220 يوم إخراج كريم العدل، ومن تأليف محمود زهران، وسيناريو وحوار سمر بهجت ونادين نادر، وبطولة صبا مبارك، كريم فهمي، حنان سليمان، عايدة رياض، علي الطيب، لينا صوفيا وميرا دياب.

تأتي هذه البطولة لصبا مبارك بالتزامن مع إعادة عرض مسلسل بين السطور، بعد ما قد حققه من نجاح كبير في عرضه الأول حيث تصدر وقتها اسم صبا مبارك ترند تويتر ومواقع التواصل الاجتماعي، وتلقت ردود فعل قوية على تجسيدها الصادق لشخصية هند سالم الإعلامية الشهيرة التي تنقلب حياتها رأسًا على عقب بعد تورطها في قضية كبيرة تكشف الكثير عن ماضيها.

أحدث أعمال صبا مبارك

أحدث أعمال صبا مبارك مسلسل الإثارة والغموض موعد مع الماضي، وشاركت صبا قي بطولته مع النجم الكبير محمود حميدة، آسر ياسين، شيرين رضا، شريف سلامة وركين سعد، ومن إخراج السدير مسعود، وتأليف محمد المصري.

سبقه مسلسل وتر حساس مع إنجي المقدم ومحمد علاء وهيدي كرم، ومن إخراج وائل فرج وتأليف أمين جمال. جاء هذا بعد النجاح الملفت الذي حققته صبا في الموسم الرمضاني 2024 من خلال مسلسل لحظة غضب، والذي قدمت فيه دورًا غير تقليدي في إطار من الكوميديا والجريمة.

وعلى المستوى السينمائي، تعد أحدث أعمال مبارك الفيلم الحربي السرب للمخرج أحمد نادر جلال، وتأليف عمر عبد الحليم. وشاركت صبا في بطولته مع مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم أحمد السقا، شريف منير، حسين فهمي، محمد ممدوح، آسر ياسين، محمد فراج، أحمد حاتم، وغيرهم.

سبقه فيلم أنف وثلاث عيون المستوحى من رواية الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، من إخراج أمير رمسيس وتأليف وائل حمدي، وشارك في بطولته أيضًا ظافر العابدين وسلمى ضيف.