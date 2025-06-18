شريف خير الله يشكو قلة العروض الفنية: "والله عيب الموهبة دي تقعد من غير شغل!"

القاهرة - محمد ابراهيم - أعاد الفنان شريف خير الله، في منشور لافت عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك"، إثارة الجدل والتساؤلات حول واقع الساحة الفنية في مصر، بعد أن عبّر بصراحة عن استيائه من قلة الأدوار الفنية التي تُعرض عليه مؤخرًا، رغم موهبته الكبيرة وتاريخه الفني.

منشور مؤثر ورسالة واضحة

نشر شريف خير الله صورة حديثة له عبر حسابه، وأرفقها بتعليق حمل نبرة عتاب وألم، حيث كتب: "بذمتكم الراجل المصري الأصيل، الموهبة الجبارة دي تبقى قاعدة من غير شغل؟ والله عيب".

وهي كلمات اختصر بها الفنان حالة الإحباط التي يشعر بها بسبب ابتعاده عن الساحة الفنية، على الرغم من تمتعه بقدرات تمثيلية متميزة لطالما شهد بها الجمهور والنقاد.

آخر ظهور فني في رمضان 2024

وكان آخر عمل شارك فيه شريف خير الله هو مسلسل "فراولة" الذي تم عرضه في موسم رمضان 2024، وشاركت في بطولته النجمة نيللي كريم، إلى جانب نخبة من الفنانين مثل صدقي صخر، شيماء سيف، أحمد فهيم، دنيا سامي، لبنى ونس وغيرهم.



المسلسل من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد علي، وقد نال متابعة جماهيرية واسعة، خاصة مع أداء نيللي كريم اللافت والمميز.

تفاعل الجمهور وتضامن واسع

تفاعل متابعو الفنان بشكل كبير مع منشوره، حيث عبّر كثيرون عن استغرابهم من تجاهل صناع الدراما له، مؤكدين أنه فنان يمتلك كاريزما خاصة وقدرة تمثيلية فريدة. وطالب البعض بضرورة منحه الفرص التي يستحقها في أعمال فنية تليق بتاريخه.