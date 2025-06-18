نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى ميلاده.. إفيهات حسن حسني التي لا تُنسى ما زالت ترنّ في أذهان الجمهور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

رغم مرور سنوات على رحيل الفنان القدير حسن حسني، إلا أن صدى إفيهاته لا يزال حيًّا في الذاكرة الجمعية للجمهور المصري والعربي ففي ذكرى ميلاده، يعود اسم حسن حسني إلى الواجهة، ليس فقط بفضل أعماله الفنية المتنوعة، بل بفضل العبارات الساخرة والذكية التي أطلقها خلال أدواره، والتي تحولت إلى جمل مأثورة يتداولها الناس حتى اليوم.

حسن حسني نجم الكوميديا الذي أضحك أجيالًا

اشتهر الفنان حسن حسني بخفة دمه وأسلوبه التلقائي، مما جعل ظهوره في أي عمل فني بمثابة ضمانة للبهجة والضحك.

تنوعت أدواره بين الكوميديا والدراما، لكنه برع في تقديم الشخصية الشعبية بخفة دم لا تضاهى، وعبارات خرجت منه بعفوية لكنها ترسّخت في أذهان الجمهور كإفيهات خالدة.

أبرز إفيهاته في أفلامه الشهيرة

لا يمكن الحديث عن حسن حسني دون التوقف أمام بعض من أشهر عباراته السينمائية، والتي باتت جزءًا من الثقافة الشعبية المصرية:

من فيلم غبي منه فيه:

• "يا أم نيازي صحي نيازي وقوليله ضبش حرامي!"

• "يا ناس هموت يا ناس!"

من فيلم الباشا تلميذ:

• "يا فاشل يا فاشل!"

من فيلم اللمبي:

• "أمك حلوة أوي يا لمبي"

• "أبوك مات إزاي؟!"

من فيلم اللي بالي بالك:

• "إيه ياد الحلاوة دي؟!"

إفيهات لا تُنسى من أفلام أخرى

في مسيرته الطويلة، شارك حسن حسني في عشرات الأعمال التي لم تخلُ من لمسته الكوميدية، وها هي بعض العبارات الأخرى التي يتذكرها جمهوره جيدًا:

• "يا ناس محدش ياخد ميدو ابني ويديني بداله مروحة" – من ميدو مشاكل

• "خاف يا عيد" – من عيال حبيبة

• "دي حاجة لو عرفتوها تبقوا عمد" – من محامي خلع

• "عايز تحتفل بالالتصاق يا صايع يا ملتصق" – من عبود على الحدود

• "طب يا سيدي شكرا" – من كتكوت

إفيهات صنعت ذاكرة المصريين

ما يميز إفيهات حسن حسني أنها لم تكن مجرد جمل مرحة، بل كانت تعبيرًا عن موقف درامي أو ساخر بطريقة ذكية جعلتها تُردد في الحياة اليومية، حيث قدرته على الارتجال وتوظيف الموقف الفني لخدمة الكوميديا منحته مكانة خاصة في قلوب الجمهور.