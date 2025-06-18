نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الغرفة" و"هذه ليلتي" في ختام عروض التجارب النوعية المسرحية بالغربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختتمت عروض التجارب النوعية المسرحية بالغربية، التي نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، ضمن برامج عروض المسرح المجانية المقدمة من وزارة الثقافة.

عرض “الغرفة”

واستقبل مسرح 23 يوليو بمدينة المحلة الكبرى ليلة جديدة من العرض المسرحي "الغرفة" تأليف محمد علي إبراهيم، ديكور أحمد البحاري، اكسسوار أسماء رجب، أشعار مصطفى حسان، موسيقى وألحان محمد نبيل، ومن بطولة فرقة مسرح 23 يوليو بالمحلة، وهم: ميدو عزت، ندى عمرو، سما، أحمد سمير، سيد الحسيني، سماح شطارة، آدم محمد، أحمد أبو راشد، هاجر الطباخة، وأحمد الفيشاوي.

وأوضح أحمد علواني، مخرج العرض المسرحي بأن الرواية تدور حول ثلاث قصص، الأولى تروي قصة طبيب في مصحة للأمراض النفسية، يعاني من العجز، ما أثر على حياته الأسرية وعلاقته بزوجته التي تتمنى إنجاب طفل، بينما تدور القصة الثانية داخل العرض حول حكاية "جين"، وهو نزيل المصحة، وذلك لاتهامه بقتل والديه، فيما تدور أحداث القصة الأخيرة حول زوجين شابين، يقرران ترك المدينة الصاخبة والعيش في منزل قديم ومنعزل، يحتوي على غرفة سرية، ليكتشفا أنها تمتلك قدرات خارقة تستطيع تحقيق الرغبات.

وضمن الفعاليات المنفذة بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، شهد مسرح شركة مصر للغزل والنسيج، ختام العرض المسرحي "هذه ليلتي"، من تأليف مصطفى مراد، ومن إخراج هاني يسري، ودارت أحداثه حول مجموعة من الفقراء، يقوموا بسرد مشاكلهم التي تتمثل في الحب، والطبقية، وضياع الأحلام، ما يدعوهم لوضع قنبلة موقوتة للجمهور لإجبارهم على السماع لمشكلاتهم، ليتضح لهم في نهاية الأمر أن القنابل كانت داخل أعماقهم فقط.

صناع عرض "هذه ليلتي"

"هذه ليلتي" ديكور محمد حسن، وتنفيذ ديكور أحمد البحاري، وسلمى المنسوب، موسيقى وألحان عبد الرحمن صبري، تنفيذ موسيقي شيكا، استعراضات أحمد المزين، مخرج منفذ مصطفى منتصر، أشعار ماريانا فيكتور، ومن بطولة فرقة قصر ثقافة غزل المحلة المسرحية، ومن بينهم: أحمد المزين، عهد علي، بسمله سامح، بدر الشربيني، حلا محمد، محمد عصام، إبراهيم جابر، هنا خالد، ولوجي علي.

عروض التجارب المسرحية بالغربية

عروض التجارب المسرحية بالغربية من إنتاج الإدارة العامة للمسرح، برئاسة سمر الوزير، وعرضت بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وبالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، بإدارة محمد حمدي، وفرع ثقافة الغربية، برئاسة وائل شاهين، وأقيمت بحضور لجنة التحكيم المكونة من الكاتب والناقد يسري حسان، والمخرج محمد حجاج، والمخرج أحمد طه، ومهندسة الديكور رانيا حداد، والملحن إيهاب حمدي.