نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد عبد الوهاب ضيف شرف في فيلم "أحمد وأحمد" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يظهر أحمد عبد الوهاب كضيف شرف في فيلم أحمد وأحمد، وهو العمل الذي يشارك في كتابة أيضا مع كريم سامي كيمز والمقرر أن يعرض الفيلم يوم 2 يوليو في السينمات.

أبطال وصناع فيلم “أحمد وأحمد”

الفيلم من بطولة أحمد السقا، أحمد فهمي، أحمد عبد الوهاب، وعدد آخر من الفنانين، وهو من إخراج أحمد نادر جلال وتأليف أحمد درويش ومحمد عبد الله سامي وأشراف علي الكتابة أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز.

أحدث أعمال أحمد عبدالوهاب

كما ينتظر أحمد عبد الوهاب عرض فيلم درويش خلال الفترة المقبلة، ويضم العمل عدد كبير من النجوم: عمرو يوسف، دينا الشربيني، أحمد عبد الوهاب، محمد شاهين، وغيرهم من الفنانين وهو من تأليف وسام صبري وإخراج وليد الحلفاوي.

ويعد أحدث أعمال أحمد عبد الوهاب مسلسل الكابتن الذي عرض في رمضان 2025 وضم عدد كبير من النجوم، من أبرزهم أكرم حسني، أحمد عبد الوهاب، آية سماحة، سوسن بدر، سامي مغاوري، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف عمرو الدالي وإخراج معتز التوني، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.ويقوم فيه أحمد عبد الوهاب بدور كريم صديق حسام (أكرم حسني) الذي سيساعده في تحقيق رغبات الأرواح.