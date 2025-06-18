في هذا الموعد.. هاني شاكر يحيي حفلًا غنائيًا في لبنان

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد الفنان هاني شاكر لإحياء أحدث حفلاته الغنائية، في لبنان، يوم 31 يوليو المقبل، ومن المقرر أن يقدم باقة متنوعة ومتميزة من أشهر أغانيه القديمة والحديثة، التي يتفاعل معها الجمهور.

آخر أعمال هاني شاكر

وكان آخر أعمال هاني شاكر هو ألبوم جميل، والذي ضم تسع أغاني، هي: يا ويل حالي، اديتك ورود، حمل الليالي، تعباني حياتي، اليوم جميل، فيه حل، مالكه كل حياتي، عادي، وبستان شوك، وقد تعاون خلاله مع نخبة من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين في الوطن العربي.

هاني شاكر يتصدر التريند

وكان قد تصدر الفنان هاني شاكر محركات البحث جوجل خلال الأشهر الماضية وذلك بعدما كشف رأيه في لقب صوت مصر، وحسم الجدل ما بين شيرين عبد الوهاب وأنغام.