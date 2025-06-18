نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر تصدر يسرا للتريند.. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة يسرا تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما نشرت عبر حسابها الشخصي في "فيسبوك" مجموعة فيديوهات من لقائها هي وزوجها خالد سليم، مع الإعلامي الإماراتي أنس بوخش في برنامجه الحواري ABtalks.

حيث أظهرت يسرا وزوجها جانبًا عاطفيًا إنسانيًا، لدى حديثهما عن والدتها الراحلة، وشقيق زوجها الفنان الراحل هشام سليم.

يسرا تتحدث عن والدتها

ولم تتمالك يسرا دموعها عند الحديث عن والدتها، التي رحلت منذ ست سنوات، مشيرةً إلى أن ألم الفقد ما زال يسكنها بقوة حتى اليوم، قائلةً بصوت تخنقه الدموع: "فراق أمي قاطع بي حتى اليوم، ولهذه اللحظة، مرت ست سنوات ولكني ما زلت متأثرة برحيلها وقطعت بي"، مشيرةً إلى أنها تشعر بالحنين والشوق إليها حتى الآن.