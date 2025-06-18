نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. نور الشريف يتصدر تريند "جوجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان الراحل نور الشريف تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما شهدت منطقة السيدة زينب بالقاهرة حادث مأساوي عقب انهيار عقار مكون من ٧ طوابق مأهول بالسكان، وتداول أنباء عن أن العقار المنهار صباح اليوم في حي السيدة زينب هو المنزل الذي نشأ فيه الفنان وقضى فيه سنوات طفولته.

نبذة عن نور الشريف

وُلد محمد جابر عبد الله (الاسم الحقيقي لنور الشريف) في حي السيدة زينب بالقاهرة، وعشق الفن منذ صغره، حتى التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، حيث تخرج بتقدير امتياز، ليبدأ مشواره الفني بدور صغير في مسرحية “الشوارع الخلفية”.

وفاة نور الشريف



في 11 أغسطس 2015، رحل نور الشريف عن عمر ناهز 69 عامًا بعد صراع مع المرض، تاركًا خلفه إرثًا فنيًا غنيًا يُدرس في معاهد وكليات الفنون، وكان آخر ظهور سينمائي له من خلال فيلم “بتوقيت القاهرة” عام 2015، الذي لاقى إشادة نقدية واسعة، وأكد أن الفنان الحقيقي يظل قادرًا على الإبداع حتى آخر لحظة في حياته.