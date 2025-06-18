نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد غنائه "المقص"..تامر حسني لـ مينا مسعود: "الله يا عم مينا يا شبيح"(صورة) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام الفنان مينا مسعود بنشر فيديو له أثناء غنائه أغنية "المقص" لنجم الجيل تامر حسني ورضا البحراوي وذلك أثناء التجهيزات لحضور العرض الخاص لفيلم "فى عز الضهر"، وقد قام تامر حسني بنشر ذلك الفيديو عبر خاصية القصص بصفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" حيث نشرها وعلق عليها قائلًا: "الله يا عم مينا يا شبيح مبروك فيلمك الجديد"

استوري تامر حسني

تفاصيل فيلم "في عز الضهر" لـ مينا مسعود

فيلم "في عز الضهر" يجمع بين الأكشن والتشويق، ويغوص في أزمات الهوية والانتماء من خلال شخصية شاب مصري (مينا مسعود) يتم تجنيده ضمن عصابة دولية لتنفيذ عمليات إجرامية، قبل أن تأخذه الأحداث في منعطفات درامية حادة بين ماضيه وحاضره.

"في عز الظهر" يضم كوكبة من النجوم إلى جانب مينا مسعود وجميلة عوض، منهم شيرين رضا، إيمان العاصي، محمد علي رزق، محمود حجازي، محمد عز، بيومي فؤاد، وإيهاب فهمي، ومن تأليف كريم سرور، وإخراج مرقس عادل.



فيلم في عز الضهر

تفاصيل أغنية "المقص" لـ تامر حسني ورضا البحراوي



وفي سياق متصل يذكر أن أغنية "المقص" هي الأغنية الدعائية لفيلم "ريستارت" الذي يعرض حاليًا بجميع دور العرض، وأغنية "المقص" هي من كلمات وألحان تامر حسني وتوزيع عمرو الخضري.



كلمات أغنية "المقص" لـ تامر حسني ورضا البحراوي



بغني وأقول موال عن صحبة الأندال

لما صاحبنا آمنا

ولما عاشرنا ندمنا

بس خلاص اتعلمنا

يا معانا يا مش معانا

مالناش في النص نص

عايز تقطع علاقتنا

خد يلا المقص وقص

ناس غريبة جدًا

ولا أي شيء كان عاجب

نديهم عنينا

يقولوا طب ما تجيبوا الحواجب

مش مهم الوجع

المهم عرفنا مين فينا ندل ومين جدع

إحنا آه جدعان وناس أصيلة وطيبين

بس عند الكرامة لأ

ولا بيفرق هنخسر مين

إحنا ماسبناش حد كويس

هو اللي مامسكش كويس

بس خلاص

