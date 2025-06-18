نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "جاستن بيبر يحتفل بأول عيد أب بروح مرحة وهدايا فاخرة.. ورسائل غامضة تُثير التساؤلات" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



احتفل النجم العالمي جاستن بيبر بأول "عيد أب" في حياته منذ استقبال مولوده الأول "جاك بلوز بيبر" في أغسطس 2024، حيث شارك جمهوره بلحظات مليئة بالمشاعر والمرح عبر حسابه على إنستجرام، موثقًا تفاصيل يومه المميز مع أسرته الصغيرة.

ونشر بيبر، البالغ من العمر 31 عامًا، صورة سيلفي طريفة وهو يحمل يدًا صناعية صغيرة ترفع إصبعها الأوسط، وكتب ساخرًا: "أنا أب لا يُستهان به."

كما كشف الهدايا القيمة التي تلقاها بهذه المناسبة، والتي ضمّت ساعة فاخرة من Audemars Piguet Royal Oak تقدر قيمتها بنحو 38 ألف دولار، وحقيبتين من برادا، إلى جانب حاسوب جديد من شركة أبل. وعلق مازحًا:

"عيد أب سعيد لي يا قليلي الأدب!"

من أبرز لحظات يومه، شارك بيبر صورًا من رحلة رومانسية قصيرة قضاها مع زوجته هايلي بيبر، 28 عامًا، قبل العودة لمنزلهما، حيث ظهر ابنهما الصغير في مقاطع مؤثرة وهو يعزف على البيانو إلى جانب والدته، مرتديًا سوارًا ذهبيًا يحمل الأحرف الأولى من اسمه (JBB)، بينما التقط جاستن الفيديو من بعيد وهو ممدد على الأرض.

لكن الجانب العاطفي من اليوم لم يخلُ من التوتر، حيث شارك جاستن لقطات شاشة من محادثة نصية مشحونة يبدو أنها جرت بينه وبين صديق سابق، كتب فيها: "لن أكبت مشاعري من أجل أحد. الصراعات جزء من أي علاقة، وإذا لم تعجبك مشاعري، فأنت لا تحبني."

ليضيف لاحقًا: "هذه الصداقة انتهت رسميًا. لن أقبل أبدًا أن يصفني أحد بأنني أهاجم لمجرد أنني غاضب."

وكان الثنائي قد أعلنا عن الحمل في مايو 2024، وسط فرحة عارمة من العائلة والأصدقاء، ووصفت هايلي تجربتها الأولى في الأمومة بأنها "مجنونة ومذهلة"، قائلة في عيد الأم: "أحب أن أكون أمك يا جاك بلوز.. عيد أم سعيد."

ورغم نشر الزوجين صورًا عديدة للطفل، إلا أنهما لا يزالان يحرصان على إبقاء ملامحه بعيدة عن الكاميرات. وكشف جاستن في تصريحات سابقة أنه يتطلع لتعليم ابنه التزلج على الجليد منذ سن مبكرة، قائلًا: "ليس من المبكر أبدًا لتبدأ في تعلّم التزلج."

يُذكر أن جاستن وهايلي تزوجا في سبتمبر 2018 بعد خطوبة قصيرة، ثم احتفلا بزفاف فاخر عام 2019 وصفه المقربون بأنه كان "ساحرًا وخياليًا"، فيما عبّر جاستن في حوار سابق عن قناعته التامة بزواجه من هايلي، مؤكدًا:

"أذكى قرار اتخذته في حياتي هو الزواج من هايلي."