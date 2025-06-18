نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد عبد الوهاب بين الكوميديا والتاريخ: موسم فني مزدحم وأدوار متنوعة في السينما والدراما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يشهد الفنان الشاب أحمد عبد الوهاب نشاطًا فنيًا مكثفًا خلال الفترة الحالية، حيث يواصل حضوره المميز بين السينما والتلفزيون، ويجمع بين الكوميديا والتاريخ في أدوار لافتة.

ويظهر عبد الوهاب كـضيف شرف في فيلم "أحمد وأحمد" المنتظر طرحه بدور العرض السينمائي يوم 2 يوليو المقبل، ويشارك كذلك في كتابة العمل إلى جانب كريم سامي (كيمز)، والفيلم من بطولة النجمين أحمد السقا وأحمد فهمي، ومن إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف أحمد درويش ومحمد عبد الله سامي، بإشراف كتابي من عبد الوهاب وكيمز.

وينتظر عبد الوهاب أيضًا عرض فيلمه السينمائي الجديد "درويش" خلال الفترة المقبلة، وهو من تأليف وسام صبري وإخراج وليد الحلفاوي، ويجمع نخبة من النجوم منهم عمرو يوسف، دينا الشربيني، محمد شاهين، بالإضافة إليه.

وعلى صعيد الدراما، تألق عبد الوهاب في موسم رمضان 2025 من خلال مسلسل "الكابتن"، الذي مزج بين الطابع الاجتماعي والكوميدي، وشاركه البطولة أكرم حسني، آية سماحة، سوسن بدر، سامي مغاوري، والمسلسل من تأليف عمرو الدالي وإخراج معتز التوني، حيث لعب دور "كريم" الصديق المقرب للبطل حسام، مساعدًا إياه في التواصل مع الأرواح.

ومن أبرز الأعمال الكوميدية التي قدمها مؤخرًا، مسلسل "أشغال شقة جدًا"، حيث جسد شخصية "فادي" التي لاقت نجاحًا كبيرًا في الجزء الأول، والعمل من بطولة هشام ماجد، أسماء جلال، شيرين، سلوى محمد علي، ومن تأليف وإخراج خالد دياب.

كما شارك عبد الوهاب في مسلسل "كامل العدد 3"، الذي تقود بطولته دينا الشربيني إلى جانب شريف سلامة، إسعاد يونس، مريم الخشت، وبدره، وهو من إخراج خالد الحلفاوي، وقدم فيه شخصية "حسين".

ويذكر أن الفنان أحمد عبد الوهاب حقق حضورًا قويًا في دراما رمضان 2024 من خلال مشاركته في مسلسل "الحشاشين"، بدور "يحيى"، والذي لاقى نجاحًا لافتًا، وهو من بطولة كريم عبد العزيز ومن تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.

بهذا التنوع بين الأدوار والأعمال، يرسّخ أحمد عبد الوهاب مكانته كأحد أبرز المواهب الشابة الصاعدة في الساحة الفنية المصرية.