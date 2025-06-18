تعرف على تفاصيل ألبوم رامي جمال الجديد

القاهرة - محمد ابراهيم -





بعد نجاح ألبومه السابق "خليني أشوفك" الذي صدر في أبريل الماضي، يستعد النجم رامي جمال لإطلاق ألبومه الغنائي الجديد "محسبتهاش" في شهر يوليو المقبل، ليواصل بذلك سلسلة نجاحاته في عالم الغناء والتلحين.

الألبوم الجديد يضم 15 أغنية متنوعة بين الرومانسي والدرامي والدراما الاجتماعية، ويتعاون خلاله رامي مع نخبة من أبرز الأسماء في عالم الكلمة واللحن، من بينهم: أحمد المالكي، أحمد عبد السلام، وسام عبد المنعم، بلال سرور، أحمد أمين، إيهاب عبد العظيم، سامر أبو طالب، ومحمد ياسر. كما يضع رامي جمال لمساته الخاصة بتلحين عدد من أغنيات الألبوم بنفسه، ليضفي عليه طابعًا فنيًا يحمل بصمته الشخصية.

من أبرز أغنيات الألبوم: "تطلب حنية"، "محسبتهاش"، "يا جمالك"، "كأنه مجاش"، "مش لاقيكي"، و"زي الخطاف" الذي يجمعه بدويتو مميز مع النجم التونسي نوردو، إلى جانب دويتو آخر بعنوان "قبلت التحدي" مع الفنان حمزة نمرة. وتشمل الأغنيات أيضًا "غبت ليه"، "مالي بس"، "هات حضن"، "ماطلعتش جدع"، "كلام عيب يتحكي"، "بعدك أذاني"، "روحي عليك بتنادي"، و"تيجي نرجع".

رامي جمال كان نجمًا لامعًا في عام 2024، ليس فقط كمطرب، بل كمُلحن له بصمة واضحة في أغنيات عدد كبير من النجوم الكبار مثل إليسا، نوال الزغبي، شيرين عبد الوهاب، أنغام، تامر حسني، محمد حماقي، حسين الجسمي، فضل شاكر، وغيرهم.

ويبدو أن عام 2025 لا يقل توهّجًا، حيث يترقب الجمهور ألبوم "محسبتهاش" باعتباره امتدادًا لمسيرة فنية مزدهرة، تضع رامي جمال في مكانة متقدمة بين صناع الأغنية العربية الحديثة.