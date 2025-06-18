نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غلاف جريء يثير الجدل وسابرينا كاربنتر ترد بسخرية: "شخصيتي ممتازة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

عادت النجمة العالمية سابرينا كاربنتر لتشعل الجدل مجددًا، بعد كشفها عن غلاف ألبومها السابع "Man’s Best Friend" المقرر طرحه رسميًا في 29 أغسطس 2025، حيث ظهرت بصورة وُصفت بأنها "مستفزة" و"خارجة عن المألوف"، ما دفع جمهور السوشيال ميديا للانقسام بين مؤيد ومنتقد.

وانفجر الجدل تحديدًا بعد تعليق ساخر لأحد المستخدمين على منصة X (تويتر سابقًا)، تساءل فيه:"هل تمتلك شخصية خارج هذه الصورة؟"، لترد سابرينا بجملة مقتضبة لكنها لاذعة قائلة:"طبعًا عندي، وشخصيتي ممتازة."

ويضم الألبوم أغنية "Manchild" التي طرحتها كاربنتر في 5 يونيو الجاري، فيما تستعد لإطلاق بقية الأغاني لاحقًا وسط ترقب كبير.

وفي حوار مع مجلة Rolling Stone، علّقت كاربنتر على الانتقادات المتكررة التي تواجهها بسبب اختياراتها الفنية، مؤكدة أنها لا تأبه كثيرًا للتعليقات السلبية، بل ترى فيها فرصة للضحك والمرح.

وقالت: "الناس دايمًا بتركز على مشهد أو لقطة، وتنسى باقي العمل... اللي بييجي الحفل، هيسمع الأغاني الهادية والمؤثرة مش بس اللي بترند على السوشيال."

ورغم موجة الانتقادات الواسعة، خاصة من بعض أولياء الأمور بسبب طبيعة جمهور كاربنتر الذي يشمل فئات عمرية صغيرة، لم تصدر الفنانة أو فريقها الفني أي بيان رسمي حتى الآن، بينما يستمر الجدل حول حدود الجرأة في الترويج الفني، وتوازن الصورة مع الرسالة.

وكان ألبوم كاربنتر السابق "Short n’ Sweet" قد حقق نجاحًا هائلًا، ونال جوائز جرامي، من بينها أفضل ألبوم بوب صوتي، ما رفع سقف التوقعات للألبوم الجديد الذي يبدو أنه سيتجاوز حدود الموسيقى ليطرح تساؤلات حول صورة الفنان وتأثيرها على الجمهور.