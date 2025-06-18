نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دراما مشتعلة بين العائلة والحب والانتقام... "Macari" يجمع أزغور ساري وغونيش بايغلر في حكاية غامضة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تستعد الشاشة التركية لاستقبال مسلسل جديد يحمل اسم "Macari" (اسم عائلة)، من بطولة النجم أزغور ساري والنجمة غونيش بايغلر، في عمل درامي مشوق يعيدنا إلى جذور قديمة في منطقة البحر الأسود، حيث تتقاطع المصائر بين عائلة متجذرة في النفوذ والصراعات الغامضة.

تدور أحداث العمل حول عائلة "ماتشاري" القوية، التي تنكشف أسرارها مع ظهور عثمان ماتشاري، أحد أفرادها، والذي يعاني من أزمة صحية تدفعه للبحث عن شقيقته "آزيل"، المختفية منذ سنوات بعد هروبها من حياة العائلة الصارمة.

آزيل، التي تلعب دورها الفنانة خالدية، عاشت حياة بعيدة عن نفوذ العائلة، وتربت على يد امرأة حكيمة تُدعى آسيا (تجسدها أيشان جوردا)، التي شكلت لها ملاذًا آمنًا.

لكن الأمور تتعقد عندما يظهر محمد، الأخ الذي سُجن بسبب أعمال غير مشروعة، ويقرر الانتقام من "آزيل" بعد أن يتسبب في تعطيل نشاطاته، لتتحول العلاقة بينهما إلى عداء علني.

من ناحية أخرى، تظهر غونيش، المرأة الغامضة ذات القلب الطيب، التي تتقاطع طرقها مع "آزيل" أثناء رحلة إنسانية، ليولد بينهما انجذاب غير متوقع، يكشف عن ماضٍ معقد يرتبط بعائلة ماتشاري، ويضع "آزيل" أمام صدمة كبرى.

"Macari" عمل ينتظره الجمهور التركي والعربي بشغف، لما يحمله من تقلبات عاطفية، وعلاقات مشبوهة، وصراعات عائلية لا تخلو من المفاجآت!

