نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "قلب صناعي يجمع مصائر ثلاث نساء في دراما إنسانية مشوّقة على شاشة STAR" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تستعد قناة STAR لعرض مسلسل تركي جديد يحمل طابعًا إنسانيًا واجتماعيًا قويًا من إنتاج OGM PICTURES، بطولة النجمة "هوليا غونيش"، وتدور أحداثه حول امرأة تُدعى هوليا، جميلة وقوية، ترعى أطفالها الثلاثة: أصلي، سيرين، ومراد بعد وفاة والدهم، وتحاول مواجهة الحياة بكل ما فيها من تحديات.

تركز القصة على "أصلي"، الابنة الكبرى، التي تعمل في سلسلة مقاهٍ وتتمسك بالحياة رغم معاناتها من فشل قلبي حاد وتنتظر عملية زراعة قلب تنقذ حياتها.

أما "تولين ألكان"، فتجسد شخصية أرملة تنتمي لعائلة محافظة، تحب ابنتها ميليسا بجنون، إلى أن تتقاطع حياتها بشكل درامي مع هوليا وابنتها أصلي، ما يُفجّر العديد من الصراعات نتيجة التباين في القيم والمكانة الاجتماعية بين العائلتين بعد وقوع مأساة.

العمل من إخراج بورجو ألب تيكين، المعروفة بأعمالها الناجحة مثل "طائر الرفراف" و"شجرة الزيتون"، ومن تأليف دينيز درجى، التي أبدعت في "اسمي فرح" و"الصيف الأخير".