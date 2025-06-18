نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى رحيله.. "الخواجة بيجو" فؤاد راتب: من الجار الهادئ لعبد الحليم إلى رائد الكوميديا الإذاعية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحل اليوم، الأربعاء، الذكرى التاسعة والثلاثون لرحيل الفنان الكوميدي الكبير فؤاد راتب، الشهير بشخصية "الخواجة بيجو"، والذي رحل عن عالمنا في 18 يونيو عام 1986، بعد مسيرة فنية حافلة تميزت بخفة الظل والموهبة الفريدة.

ولد فؤاد راتب في حي من أحياء القاهرة، وكان جارًا للفنان الراحل عبد الحليم حافظ، قبل أن يشق طريقه بعيدًا عن الفن في البداية، حيث تخرج من كلية التجارة وعمل في اتحاد الصناعات وتدرج في المناصب حتى أصبح مديرًا عامًا للعلاقات العامة. كما حصل على دراسات عليا في التخطيط والإحصاء والعلاقات العامة، الأمر الذي فتح له أبواب العمل في الهيئة الأفريقية الآسيوية للشئون الاقتصادية.

وفي عام 1968، تلقى عرضًا للعمل في شركة الأسمدة الكويتية، فسافر إلى الكويت حيث تولى مهام العلاقات العامة، وبعد انتهاء إعارته عام 1972، التحق بالتليفزيون الكويتي، وشارك في إعداد وتنظيم لجانه وبرامجه، وظل يعمل هناك حتى في أصعب ظروفه الصحية بعد إصابته بشلل نصفي، إذ كان يحظى بتقدير كبير من زملائه.

اشتهر فؤاد راتب بشخصية "الخواجة بيجو"، وكون ثنائيًا مميزًا مع الفنان محمد أحمد المصري المعروف باسم "أبو لمعة"، وحققا سويًا نجاحًا واسعًا من خلال البرنامج الإذاعي الشهير "ساعة لقلبك"، الذي ضم كوكبة من نجوم الكوميديا، من بينهم فؤاد المهندس وعبد المنعم مدبولي وأمين الهنيدي ومحمد عوض.

لم يكن "الخواجة بيجو" نجمًا إذاعيًا فقط، بل شارك في عدد من الأفلام التي رسخت حضوره الفني، ومنها "إسماعيل ياسين في مستشفى المجانين"، و"شارع الحب"، و"غرام المليونير"، و"إجازة بالعافية"، و"عروسة المولد"، و"الأزواج والصيف".

ورغم رحيله المبكر، لا تزال بصمته محفورة في ذاكرة الفن المصري، كأحد أبرز رواد الكوميديا الذين منحوا الضحكة طابعًا راقيًا وروحًا إنسانية خالدة.