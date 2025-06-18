نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إليسا تتصدر تريند جوجل بعد انتصارها القانوني الكبير على شركة "وترى".. وتستعد لحفل ضخم في لبنان بصيف 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

عادت النجمة اللبنانية إليسا لتتصدر تريند محرك البحث "جوجل"، بعد أن حققت انتصارًا قضائيًا وصفه جمهورها بـ "العدالة المنتظرة"، وذلك عقب صدور حكم نهائي من الغرفة التجارية لمحاكم دبي بفسخ تعاقدها مع شركة "وترى" للإنتاج الفني، والتي كانت قد منعت توزيع أو نشر أغانيها، وعلى رأسها أغنيتي "من أول دقيقة" و"أنا وبس".

الحكم القضائي جاء ليُنصف إليسا في واحدة من أبرز المعارك القانونية التي خاضتها مؤخرًا، حيث أثبتت المحكمة تعدي الشركة على حقوقها الأدبية والفنية، بعدما قامت بطرح أغنية "وبطير" من دون إذن منها، وهو ما اعتبرته النجمة اللبنانية تشويهًا لإرثها الفني وتعديًا صريحًا على مجهودها الفني.

ونشرت إليسا عبر حسابها الرسمي على "فيس بوك" صورة من نص الحكم، معلقة بكلمات تؤكد فيها احترامها للقضاء وثقتها في استرداد حقوقها بالقانون، وسط تفاعل واسع من جمهورها ومتابعيها الذين عبّروا عن دعمهم الكامل لها.

ويأتي هذا الانتصار القانوني بالتزامن مع استعدادات إليسا لإحياء حفل غنائي ضخم ضمن حفلات موسم صيف 2025 في لبنان، والمقرر إقامته يوم السبت 12 يوليو المقبل، والذي من المتوقع أن يشهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا، خاصة بعد الضجة الإعلامية التي أحاطت بها خلال الأيام الماضية.

ولم تكن هذه هي المرة الوحيدة التي تخطف فيها إليسا الأضواء، فقد شاركت مؤخرًا في غناء تتر مسلسل "وتقابل حبيب" الذي عرض في موسم دراما رمضان الماضي، من بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز والنجم كريم فهمي، وحقق التتر نجاحًا كبيرًا وتصدر قوائم الأكثر استماعًا على منصات الموسيقى المختلفة طوال الشهر الكريم.

ويضم المسلسل كوكبة من النجوم، من بينهم خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، بسنت شوقي، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجي كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدي هيكل، وريم رأفت، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري، ومن إنتاج شركة سينرجي.

يُذكر أن آخر ألبومات إليسا كان بعنوان "أنا سكتين"، وضم 12 أغنية، أبرزها الأغنية الرئيسية التي حملت نفس الاسم، وحققت أكثر من مليون ونصف مشاهدة فور صدورها، لتصبح واحدة من أكثر الأغاني تداولًا في الوطن العربي.

الأغنية من كلمات نادر عبد الله، ألحان تامر عاشور، وتوزيع أحمد إبراهيم، واعتبرها كثيرون عودة قوية لإليسا بعد فترة من الغياب عن الساحة الغنائية بأعمالها الخاصة.

بكل هذه النجاحات والتحركات الفنية، تثبت إليسا مرة أخرى أنها ليست فقط نجمة غناء، بل حالة فنية متكاملة تعرف كيف تدافع عن حقوقها، وتُجدّد حضورها في كل مرحلة من مسيرتها المليئة بالمحطات البارزة.