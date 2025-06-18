الإعلان الرسمي لـ فيلم "أحمد وأحمد" من بطولة أحمد السقا وأحمد فهمي الإعلان الرسمي لـ فيلم أحمد وأحمد من بطولة أحمد السقا وأحمد فهميكشف النجم أحمد السقا عن الإعلان الرسمي لأح إقرأ المزيد

كشف النجم أحمد السقا عن الإعلان الرسمي لأحدث أعماله السينمائية فيلم "أحمد وأحمد"، المقرر طرحه في دور العرض السينمائي بتاريخ 2 يوليو المقبل، والذي يجمعه بالنجم أحمد فهمي.

وكشف برومو الفيلم عن أجواء أكشن كوميدية تدور فيها أحداث الفيلم، وبدأ البرومو بحادث سير يتعرض له السقا، ويدخل بسببه المستشفى، مصابا بفقدان للذاكرة.

أحمد السقا في الفيلم هو خال أحمد فهمي، الذي يحاول بمساعدة جيهان الشماشرجي مساعدته على تذكر ماضيه، من خلال زيارة غرفة قديمة خاصة به تحتوي أنواعا مختلفة من الأسلحة والملابس والشعر المستعار.

ويتكشف من خلال الأحداث جانب من ماضي شخصية أحمد السقا، مثل أنه حمل أسماء وألقابا متعددة منها ساموراي والمعلم سعادة، وظهر في ماضيه كمدرس كيمياء وضابط شرطة، ليكتشف أحمد فهمي أن خاله كان صاحب ماض إجرامي.

وتخلل برومو فيلم "أحمد وأحمد" العديد من مشاهد الأكشن الكوميدية، أثناء مطاردات بالسيارة، أو عندما يتعرض السقا لمحاولة اعتداء خلال تواجده في المستشفى.

ظهرت في برومو فيلم "أحمد وأحمد" النجمة غادة عبد الرازق بدور راقصة في ملهى ليلي، وأيضا النجم طارق لطفي، إلى جانب حاتم صلاح، علي صبحي، سامي مغاوري، أحمد عبد الوهاب وغيرهم.

فيلم "أحمد وأحمد" من تأليف أحمد درويش ومحمد عبد الله سامي، وإخراج أحمد نادر جلال.