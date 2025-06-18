نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في هذا الموعد.. تامر حسني يحيي حفلًا غنائيًا فى لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان تامر حسني لـ إحياء حفلًا غنائيًا فى لبنان، يوم السبت الموافق 9 أغسطس المقبل ومن المقرر أن يقدم باقة متنوعة من أغانيه.

اخر اغاني تامر حسني

يذكر أن آخر أغاني تامر حسنى هى أغنية حلال فيك، تعتبر هذه الأغنية هى الرابعة من ضمن ألبومه الجديد "لينا ميعاد"، وهى من كلمات أحمد المالكى، وألحان المطرب رامى جمال، وتوزيع الموسيقى أحمد عبد السلام.

كلمات أغنية "حلال فيك"

وجاءت كلمات أغنية "حلال فيك" لـ تامر حسني كالتالي: بغني وأقول موال عن صحبة الأندال، لما صاحبنا آمنا، ولما عاشرنا ندمنا، بس خلاص اتعلمنا، يا معانا يا مش معانا، مالناش في النص نص، عايز تقطع علاقتنا، خد يلا المقص وقص.

اخر اعمال تامر حسني في السينما

وكان اخر اعمال تامر حسنى هو فيلم ريستارت وتشاركه هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، أحمد عزيز، أحمد على وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، رانيا منصور، توانا الجوهري، ولاعب نادى الزمالك السابق أحمد حسام ميدو والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

قصة فيلم ريستارت

وتدور احداثه حول محمد مهندس ويعمل فني هواتف بسيط، يحلم بالزواج من عفاف، مؤثرة صغيرة على السوشيال ميديا، لكن عندما يقف المال عائقًا في طريقهما، يتعاونان مع عائلتهما الكوميدية بحثًا عن الشهرة عبر الإنترنت، وبمساعدة "الجوكر"، وكيل رقمي مريب، يحققان نجاحًا كبيرًا، لكن مع تدفق الشهرة والثروة، تفقد العائلة القيم والمبادئ التي كانت تجمعها.