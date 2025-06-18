نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدره التريند.. تعرف على موعد عرض مسلسل «220 يوم» في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر مسلسل «220 يوم» بطولة الفنان كريم فهمي وصبا مبارك التريند خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما كشفت منصة «شاهد» عبر حسابها بموقع انستجرام، عن البوستر الرسمي للعمل.

تعليق منصة شاهد علي بوستر مسلسل «220 يوم»

وعلقت منصة شاهد علي بوستر مسلسل «220 يوم»: «ما بيم حلم استناه طول عمره وعمره اللي ممكن يخلص في أي لحظة.. أحمد كان لازم ياخد أصعب قرار».

موعد عرض مسلسل 220 يوم

ومن المقرر عرض مسلسل 220 يوم بطولة كريم فهمي وصبا مبارك عبر منصة شاهد، أواخر شهر يونيو الجاري.

بوستر مسلسل «220 يوم»

ويظهر بوستر المسلسل بطلي العمل الفنان كريم فهمي الذي ظهر حليق الرأس وفي أحضانه صبا مبارك، والعمل مكون من 15 حلقة.

تفاصيل مسلسل «220 يوم»

وتدور أحداث مسلسل «220 يوم» في اطار درامي رومانسي اجتماعي يتناول قضايا الأسرة، ويشارك في بطولة المسلسل نخبة من أبرز نجوم الفن، وعلى رأسهم، كريم فهمي، صبا مبارك، حنان سليمان، على الطيب، عايدة رياض، يوسف رفعت، ولينا صوفيا ومن إنتاج شركة صباح إخوان، والمسلسل من تأليف محمود زهران، سيناريو وحوار نديم نادر ومن إخراج كريم العدل.

أحدث اعمال كريم فهمي

ومن ناحية اخري، يواصل الفنان كريم فهمي التحضيرات لفيلمه الجديد والذي يحمل اسم مؤقت وهو "دماغ ألماظ"، ويشاركه في البطولة شقيقه الفنان أحمد فهمي، ومن المقرر التعاقدات مع باقي الفنانين خلال الفترة المقبلة، وهو من إنتاج أحمد السبكي

اخر اعمال صبا مبارك

وكان اخر اعمال صبا مبارك هو مسلسل "وتر حساس" دراما اجتماعية مشوقة، يتكون من ٤٥ حلقة والمقرر عرضه على فضائية ON ومنصة "يانجو بلاي"، ويأتي من بطولة نخبة من النجوم؛ من بينهم: محمد علاء، وإنجي المقدم، وهيدي كرم.