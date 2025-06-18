نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد جمعة ينضم لـ أبطال فيلم الست لما بطولة يسرا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعاقد الفنان محمد جمعة علي بطولة فيلم الست لما بجانب الفنانة يسرا، ويتحدث عن العنف الذكوري ضد المرأة.

أبطال فيلم الست لما

وتضم قائمة أبطال فيلم الست لما: يسرا، ماجد المصري، ياسمين رئيس، درة، عمرو عبدالجليل، انتصار، دنيا سامي، محمود البزاوي، رانيا منصور.

قصة فيلم الست لما

وتدور احداثه حول امرأة فيمنست تتصدى خلال الأحداث لمظاهر العنف الذكوري ضد المرأة، بما في ذلك التحرش والإساءة النفسية والجسدية التي تتعرض لها النساء من بعض الرجال.

أحدث أعمال محمد جمعة

ومن ناحية اخري، يشارك محمد جمعه في مسلسل منتصر القرش يدور في إطار اجتماعي تشويقي، ويتناول الصراع بين العائلات في الصعيد من أجل الوصول للسلطة، بالإضافة إلى الصراعات الداخلية بين أفراد العائلة الواحدة، كما يتطرق العمل للتجارة الغير مشروعة في المجتمع الصعيدي، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج محمد يحيى مورو.

اخر اعمال محمد جمعة

وكان اخر اعمال محمد جمعة هو فيلم شقو بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، يسرا، دينا الشربيني، أمينة خليل، عباس أبو الحسن، محمد جمعة، ووليد فواز، فيما ظهر أحمد فهمي ضيف شرف ضمن الأحداث، والفيلم من تأليف وسام صبري وإخراج كريم السبكي وإنتاج أحمد السبكي.

قصة فيلم شقو

وتدور قصة فيلم شقو في إطار أكشن تشويقي، حول عدد من الأصدقاء الخارجين عن القانون، وهو مستوحى من رواية أمير اللصوص للكاتب الأمريكي تشاك هوجان، ويقدم عمرو خلاله شخصية إسماعيل الشهير بـ شقو وهو خارج عن القانون، كما يعيش قصة حب مع دينا الشربيني التي تجسد شخصية ممرضة اسمها فاطمة.