نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بإطلالة لافتة.. مايا دياب تروج لـ أحدث أعمالها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روجت الفنانة مايا دياب لـ أحدث أعمالها، عبر حسابها بموقع انستجرام بعدما شاركت برومو الأغنية دون الكشف اسمها.

مايا دياب تروج لـ أحدث أعمالها

ومن المقرر ان تطرح مايا دياب الاغنيه بعد يومين، حيث كتبت في التعليق تاريخ طرح الكليب وهو 19 يونيو الجاري، وظهرت في البرومو بإطلالة مختلفة.

إطلالة مايا دياب في برومو الاغنيه

وأطلت مايا بفستان أسود ضيق يبرز قوامها، ويتميز بأكمام شفافة ووشاح يغطي جزء كبير من كتفها مصنوع باللون الذهبي اللامع، تاج ذهبي فريد على رأسها، مصمم على شكل رأس كبش بقرون كبيرة.

اخر اعمال مايا دياب

وكان اخر اعمال مايا دياب هو مؤخّرًا أغنية “عروس” التي تخطّت عتبة الثّلاثة ملايين وتسعمئة ألف مشاهدة على “يوتيوب” وهي من كلمات منير بو عسّاف، ألحان وتوزيع هادي شرارة.

كما طرحت أغنية "أمى يا أمى" فى شهر يونيو الماضى وهى أغنية خاصة للأمهات اللاتى ينجبن أطفالهن قبل وقتهن الطبيعى مع مشاكل صحية، أغنية "عيش أحلى سنين" والأغنية من كلمات أمير طعيمة، ألحان مدين، توزيع هادي شرارة.

وايضا طرحت اغنيه "قلبي قفلتو" التي طرحتها مؤخرا، وجاءت كلماتها: "من زمان، قلبي كان، يعلق ويحب بسرعة، من زمان، قلبي كان، من نظرة يحس بلمعة، بحبك، صارت هالكلمة بعيدي، ما بدي جروج جديدي، قلبي قفلتو اليوم"