رابع أغنيات ألبومه.. مصطفى كامل يطرح "دنيا وقلابة"

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أحمد جودة - القاهرة - طرح الفنان مصطفى كامل عبر قناته الرسمية علي موقع يوتيوب، رابع أغنيات ألبومه والتي تحمل اسم "دنيا وقلابة".

تفاصيل اغنيه "دنيا وقلابة"

وتعتبر أغنية "دنيا وقلابة" رابع اغاني ألبوم مصطفى كامل، من كلمات مودي نبيل، ألحان فارس فهمي، وتوزيع أحمد أمين.

كلمات اغنية "دنيا وقلابة"

وجاءت كلمات اغنية "دنيا وقلابة" كالتالي: "فتحت عينيه اللي اتغمت، أنا بعتك والليلة اتلمت، موضوعنا أكيد مش هيطول، بالباطل كنت بترميني، عمال تجرحني وتئذيني، ومبيت نيه من الأول، فتحت عينيه اللي اتغمت، أنا بعتك والليلة اتلمت"

اخر اغاني مصطفى كامل

وطرح مصطفى كامل 3 اغاني من البومه الجديد وهم: أغنية "حُب مين" وهى من كلماته وألحان منعم وميكس وماستر إيهاب كوليبكس وإخراج إيهاب عبد اللطيف، وأغنية تحمل اسم كتاب مفتوح، ضمن ألبومه الجديد قولولي مبروك، وهى من كلمات وألحان مصطفى كامل وتوزيع طه الحكيم وميكس وماستر أحمد جودة.

آخر ألبومات مصطفى كامل

وكان آخر ألبومات مصطفى كامل هو ألبوم بعنوان “وجع قلبي”، وضم 8 أغانٍ متنوعة منها: اسكت من ألحان وتوزيع تامر صقر، حلوة حياتي من كلماته وألحانه وتوزيع باسم منير، اتعملت من الليالي من كلماته وألحانه وتوزيع باسم، ووجع قلبي من كلماته وألحانه وتوزيع تامر صقر.