محمد رمضان يعلن تصالح نجله مع زميله عمر وانتهاء الأزمة بينهما

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن الفنان محمد رمضان انتهاء أزمة نجله مع زميله عمر بعد المشاجرة التي حدثت بينهما في نادي نيو جيزة، وقد نشر محمد رمضان صورة للصلح وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلًا: "⁨كل اللي فات إشاعات علي وعمر إخوات، تم الصلح في اجواء عائلية والحمدلله كسبت أخ واخت محمد سالم ورولا ربنا يديم المحبة والاخوة دائمًا أبدًا ويحفظلكم عمر ويحفظلي علي وأخواته⁩⁩"

منشور محمد رمضان

تفاصيل الخلاف بين نجل محمد رمضان وزميله داخل نادي نيو جيزة

يذكر أن محكمة جنح الطفل قررت إيداع نجل الفنان محمد رمضان في إحدى دور الرعاية الاجتماعية دون تحديد المدة في واقعة التعدي على زميلة داخل نادي نيو جيزة.تفاصيل القضية واتهام نجل محمد رمضانوتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تقدمت به سيدة، تتهم فيه نجل الفنان محمد رمضان بالاعتداء بالضرب على ابنها، تلميذ الصف السادس الابتدائي بإحدى المدارس الخاصة الدولية بالشيخ زايد، أثناء تواجدهما في أحد الأندية.وواجه الطفل "علي محمد رمضان" تهمة الاعتداء بالضرب المبرح على زميله "عمر محمد سالم"، مما أدى إلى إصابة الأخير بكدمات شديدة في الوجه والجسد، وهو ما استدعى تقدم والديه ببلاغ إلى النيابة العامة للحصول على حق ابنهما.

آخر أعمال الفنان محمد رمضان

كشف الفنان محمد رمضان عن أحدث أغانيه المصوّرة بعنوان "أنا إنت"، حيث شارك جمهوره مقطع فيديو من العمل عبر منصاته الرسمية، وهو عمل بصري مبتكر أُنجز باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي على يد Echo Productions، الشركة التي باتت مرادفًا للخيال البصري والابتكار التكنولوجي في عالم الإنتاج الفني.

من خلال الدمج بين تقنيات CGI، المؤثرات البصرية (VFX)، والرسوم ثلاثية الأبعاد (3D)، أخرجت Echo Productions الأغنية في قالب غير تقليدي، حيث يتحول كل مشهد إلى تجربة حسّية مدفوعة بالفن والتكنولوجيا. "أنا إنت" لا تكتفي بتقديم صورة، بل تروي قصة من نوع مختلف.. قصة من المستقبل.

كلمات الأغنية: "أنا بطلع أنت بتنزل أنا مافيا أنا هلهل، أنا بطلع أنت تنزل أنا مافيا أنت هلهل، الناس تشوفني تفرح إلا أنت مني تقفل، أنا أكمل أنت تفصل الكلمة مني تشغل، الناس تشوفني سكر وعينك تشوفني فلفل، أنا أنا".

تُعرف Echo Productions بأنها شركة إنتاج مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تتخصّص في تطوير حلول بصرية مبتكرة لصناعة السينما، التلفزيون، والمحتوى الرقمي. تعاونها الأخير مع محمد رمضان يُعدّ خطوة جديدة في مسيرتها، تؤكّد بها التزامها بكسر الحدود التقليدية في صناعة الصورة.

