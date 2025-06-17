مغامرة وماضي إجرامي.. أحداث برومو فيلم «أحمد وأحمد»

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الشركة المنتجة لفيلم "أحمد وأحمد" عن البرومو الرسمي للعمل، وذلك تمهيدًا لعرضه في دور السينما ابتداءً من 2 يوليو المقبل، ضمن موسم أفلام صيف 2025.

برومو فيلم أحمد وأحمد

وظهر في برومو فيلم أحمد وأحمد مشاهد الحركة البسيطة والإفيهات الكوميدية، كما يُسلط الضوء على أجواء مغامرة تدور بين الثنائي في رحلة غير متوقعة، يواجهان خلالها عدة مواقف غريبة وشخصيات متداخلة، وظهرت النجمة غادة عبد الرازق بدور راقصة في ملهى ليلي.

ابطال فيلم أحمد وأحمد

يعد فيلم أحمد وأحمد هو أول تعاون فني بين أحمد السقا وأحمد فهمي، الفنانة جيهان الشماشرجي، ومن ضيوف الفيلم: النجمة غادة عبد الرازق والنجم طارق لطفي، إلى جانب حاتم صلاح، علي صبحي، سامي مغاوري، أحمد عبد الوهاب، والفيلم من تأليف أحمد درويش ومحمد عبد الله سامي، وإخراج أحمد نادر جلال.

قصة فيلم أحمد وأحمد

وتدور قصة فيلم أحمد وأحمد حول «أحمد» الذي يقرر العودة إلى مصر للاستقرار بعد سنوات من الغربة، ولكن تتعطل خطته فجأة بعد إصابة عمه أحمد في حادث غامض يؤدي إلى فقدانه للذاكرة، لتبدأ رحلة مليئة بالغموض والمفاجآت، ويكتشف أحمد أن عمه يمتلك أكثر من شخصية حيث يقرران مواجهة مصير كل شخصية يقابلها منها تاجر السلاح ومنها المافيا ومنها المدرس الطيب.

أحدث أعمال احمد السقا

وكان أحدث أعمال احمد السقا هو فيلم هيروشيما، هو من نوعية أعمال الإثارة والتشويق، إنتاج شركة ABK BAHGAT KAMAR media pro لـ أيمن بهجت قمر، بالإضافة إلى المنتجين أحمد بدوي وزيد الكردي ومن إخراج أحمد نادر جلال.