اخرهم «سفنجة وزفلطة».. أعمال جمعت بين منة شلبي وكاملة ابو ذكري

القاهرة - محمد ابراهيم - تعاونت الفنانة منة شلبي من جديد مع كاملة ابو ذكري في عمل فني درامي يحمل اسم "سفنجة وزفلطة"، ومن المقرر عرضه على منصة شاهد.

اعمال جمعت بين منة شلبي وكاملة ابو ذكري

تعاون الثنائي منة شلبي وكاملة ابو ذكري في عدة اعمال كان اولهم فيلم عن العشق والهوى، والذي عرض عام 2006، بطولة أحمد السقا، وأيضًا تعاونا من قبل في مسلسل واحة الغروب، الذي عرض عام 2017، وشارك في بطولته خالد النبوي، مسلسل بطلوع الروح بجانب إلهام شاهين.

ابطال مسلسل سفنجة وزفلطة

ومسلسل سفنجة وزفلطة من إخراج كاملة أبو ذكرى، إنتاج صادق الصباح، وجاري ترشيح النجوم المشاركين في البطولة بجانب منة شلبي واحمد غزي.

قصة مسلسل سفنجة وزفلطة

وتدور أحداث العمل في إطار شعبي، ومن المقرر عرضه على منصة شاهد، من إنتاج صادق الصباح، وجاري ترشيح النجوم المشاركين في البطولة بجانب منة شلبي.

أحدث أعمال منة شلبي

ومن ناحية اخري، تعاقدت منة شلبي مؤخرًا على المشاركة في فيلم فرقة الموت، بطولة أحمد عز، آسر ياسين، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، سماح أنور، رشدي الشامي، عصام عمر، وخالد كمال، والعمل من تأليف صلاح الجهيني، إخراج أحمد علاء الديب، وإنتاج شركة Sea-Cinema لـ أحمد فهمي وهاني نجيب.

أخر أعمال منة شلبي

وكان اخر اعمال منة شلبي هو فيلم الهوى سلطان، يشارك في بطولته أحمد داود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، جيهان الشماشرجي، من تأليف وإخراج هبة يسري، وإنتاج شركة Sea-Cinema لـ أحمد فهمي وهاني نجيب، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي.