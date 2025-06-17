غدًا.. أحمد فتحي ضيف فضفضت أوي على WATCH IT مع معتز التوني

القاهرة - محمد ابراهيم - يستضيف المخرج معتز التوني في حلقته غدا الفنان أحمد فتحي ضيفا علي برنامجه فضفضت أوي.

موعد عرض حلقة أحمد فتحي في فضفضت أوي

ومن المقرر عرض حلقة أحمد فتحي علي منصة Watch It في الحلقة الخامسة من البرنامج الكوميدي فضفضت أوي، مساء غدٍ الأربعا.

أبرز ضيوف فضفضت أوي

ومن أبرز نجوم برنامج فضفضت أوي: كريم محمود عبد العزيز، منة شلبي، محمد رضوان، محمد ثروت، هشام ماجد، عمرو يوسف، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، النقيب أشرف زكي، محمد القس، إلى جانب عدد آخر من الفنانين.

تفاصيل برنامج فضفضت أو ي

ويُعد البرنامج تجربة مختلفة عن برامج الحوارات التقليدية، حيث يعتمد على أسلوب تلقائي وطابع فكاهي، يكشف من خلاله الضيوف عن محطات خاصة في حياتهم الفنية والشخصية، بأسلوب خفيف الظل وأجواء غير متوقعة، ويتكوّن من 30 حلقة تعرض كل أربعاء على Watch It.

أحدث أعمال أحمد فتحي

من ناحية أخرى، بدأ أحمد فتحي بجانب مي كساب مؤخرًا تصوير فيلم جديد بعنوان مؤلف ومخرج وحرامي، ويشاركهم البطولة ميمي جمال، سامي مغاوي، أوتاكا، ياسر الطوجي، نيللي محمود، محمود حافظ، وآخرين، تأليف ميشيل منير، وإخراج أسامة عمر.

آخر أعمال أحمد فتحي

وكان آخر أعمال أحمد فتحي كان الجزء الثاني من مسلسل جودر، الذي عُرض في موسم دراما رمضان لهذا العام 2025، شارك في بطولته كل من ياسر جلال، ياسمين رئيس، نور اللبنانية، تارا عماد، وليد فواز، وفاء عامر، رشوان توفيق، أحمد فتحي، محمد التاجي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، جيهان الشماشرجي، مصطفى الرومي، ضياء عبد الخالق، علي صبحي، سامية الطرابلسي، أحمد كشك، صالح العويل، وعايدة رياض، وغيرهم، والعمل من إخراج إسلام خيري.