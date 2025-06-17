نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «الشيطان شاطر».. أحدث أعمال محمود حميدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعاقد الفنان محمود حميدة علي فيلم جديد يحمل اسم "الشيطان شاطر"، ويشاركه البطولة كلا من أحمد عيد والفنانة زينة.

ابطال فيلم الشيطان شاطر

ويشارك في بطولة فيلم الشيطان شاطر كلا من: أحمد عيد وزينة، كل من محمود حميدة، ومحمد أنور وعبدالعزيز مخيون وحنان سليمان، وأحمد الحجار، وأحمد أمين كضيف شرف، وآخرين.

قصة فيلم الشيطان شاطر

ويدور احداثه فيلم الشيطان شاطر في إطار كوميدي حول صراع الخير والشر، وشخصية مُذيعة اسمها فريدة، فيما يظهر عبدالعزيز مخيون بدور أستاذ جامعة ووالد زينة، ويجسد أحمد الحجار نجل المطرب على الحجار دور شقيق زينة، وتظهر حنان سليمان بدور والدتهما.

اخر اعمال محمود حميدة

وكان اخر اعمال محمود حميدة هو مسلسل موعد مع الماضي انتهى تصويره منذ فترة طويلة، والعمل مكون من 8 حلقات، ومن بطولة آسر ياسين، شريف سلامة، شيرين رضا، صبا مبارك، ركين سعد، محمد ثروت، محمد علاء جاميكا، وتامر نبيل، تأليف محمد المصري، إخراج السدير مسعود، ومن إنتاج مجموعة كاريزما مع المنتج المنفذ محمد مشيش.

وايضا شارك في مسلسل ولاد الشمس، الذي عرض في رمضان الماضي، يتناول قصة حياة قاسية عاشها شابين داخل دار أيتام وهما ولعة ومفتاح، يجسدهما أحمد مالك وطه دسوقي بعد إجبارهما على السرقة والنصب من قبل مدير الدار الذي يقوم بدوره محمود حميدة، فيقرران التخلص منه وحماية بقية الأيتام من شروره.

أبطال مسلسل ولاد الشمس

ويمثل مسلسل ولاد الشمس أول بطولة مشتركة بين احمد مالك وطه دسوقي، وشاركهما البطولة محمود حميدة، فرح يوسف، معتز هشام، مريم محمود الجندي، وجلا هشام، والعمل مكون من 15 حلقة، تأليف مهاب طارق، فكرة أحمد مالك، إخراج شادي عبدالسلام، وإنتاج الشركة المتحدة.