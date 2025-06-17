نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرح البوستر الدعائي لفيلم "ماما وبابا" لـ ياسمين رئيس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الشركة المنتجة لفيلم "ماما وبابا"، عن البوستر التشويقي الأول للعمل الذي يشارك في ببطولته الفنانة ياسمين رئيس والفنان محمد عبد الرحمن توتا.

ابطال فيلم "ماما وبابا"

ويضم فيلم "ماما وبابا" بطولة محمد عبد الرحمن وياسمين رئيس وتأليف محمد صادق إنتاج محمد رشيدي، وإخراج أحمد القيعي ويحمل الفيلم الطابع الكوميدي التشويقي فالعديد من المواقف والأحداث الكوميدية بين أبطال العمل.

قصة فيلم "ماما وبابا"

وتدور أحداث فيلم "ماما وبابا" في إطار كوميدي حول العديد من المواقف الكوميدية، وانتهى تصوير العمل مؤخرا، وذلك استعدادا لعرضه بالسينمات صيف 2025.

تعاون محمد عبدالرحمن وياسمين رئيس

وسبق أن تعاون الثنائي ياسمين رئيس ومحمد عبدالرحمن في فيلم "لص بغداد"، الذي تم عرضه في عام 2020، من بطولة الفنان محمد امام، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

أحدث أعمال ياسمين رئيس

ومن ناحية اخري، تشارك الفنانة ياسمين رئيس في فيلم "الست لما"، ويضم: يسرا، ومحمود البزاوي، ورانيا منصور، ودرة، ودنيا سامي، وإنتصار، وماجد المصري، وعمرو عبدالجليل، وهو من تأليف وسام صبري، وإخراج كريم السبكي، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول زوجين يتعرضان للعديد من المواقف المختلفة في حياتهما اليومية.

آخر أعمال محمد عبد الرحمن

وكان اخر اعمال محمد عبدالرحمن هو مسلسل “برستيج”، وضم نخبة من النجوم المتميزين، من بينهم مصطفى غريب، راندا عوض، سامي مغاوري، وأمينة البنا، وغيرهم من الفنانين، فضلًا عن مشاركة عدد من ضيوف الشرف منهم أحمد داود وشيماء سيف، ​والعمل من ﺗﺄﻟﻴﻒ إنجي أبو السعود، وﺇﺧﺮاﺝ عمرو سلامة.