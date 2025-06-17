نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد عبد الوهاب ضيف شرف في فيلم "أحمد وأحمد" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يظهر أحمد عبد الوهاب كضيف شرف في فيلم أحمد وأحمد، وهو العمل الذي يشارك في كتابة أيضا مع كريم سامي كيمز والمقرر أن يعرض الفيلم يوم 2 يوليو في السينمات.

الفيلم من بطولة أحمد السقا، أحمد فهمي، أحمد عبد الوهاب، وعدد آخر من الفنانين، وهو من إخراج أحمد نادر جلال وتأليف أحمد درويش ومحمد عبد الله سامي وأشراف علي الكتابة أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز.

كما ينتظر أحمد عبد الوهاب عرض فيلم درويش خلال الفترة المقبلة، ويضم العمل عدد كبير من النجوم: عمرو يوسف، دينا الشربيني، أحمد عبد الوهاب، محمد شاهين، وغيرهم من الفنانين وهو من تأليف وسام صبري وإخراج وليد الحلفاوي.

ويعد أحدث أعمال أحمد عبد الوهاب مسلسل الكابتن الذي عرض في رمضان 2025 وضم عدد كبير من النجوم، من أبرزهم أكرم حسني، أحمد عبد الوهاب، آية سماحة، سوسن بدر، سامي مغاوري، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف عمرو الدالي وإخراج معتز التوني، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.ويقوم فيه أحمد عبد الوهاب بدور كريم صديق حسام (أكرم حسني) الذي سيساعده في تحقيق رغبات الأرواح.

كما عرض لأحمد عبد الوهاب أيضا مسلسل أشغال شقة جدًا.بشخصية فادي التي حققت نجاحًا كبيرًا في الجزء الأول، والعمل من بطولة هشام ماجد، أحمد عبد الوهاب، أسماء جلال، شيرين، سلوى محمد علي، وهو من تأليف وإخراج خالد دياب، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.

وشارك أيضًا أحمد عبد الوهاب لعائلة مسلسل كامل العدد 3 بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، أحمد عبد الوهاب، مريم الخشت، بدرة وغيرهم، وهو من إخراج خالد الحلفاوي. والذي يقوم فيه بدور حسين.

يذكر أن أحمد عبد الوهاب قد شارك في الموسم الرمضاني 2024 بمسلسل الحشاشين بدور يحى، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا، وهو من بطولة كريم عبد العزيز، أحمد عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، فتحي عبد الوهاب، سامي الشيخ، أحمد عيد، سامي الشيخ وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.