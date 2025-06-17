نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى رحيله.. نجوم الفن يتذكرون “إمام الدعاة” الشعراوي كان نورًا وهدى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تحل اليوم الثلاثاء ذكرى وفاة فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، أحد أبرز علماء التفسير في العصر الحديث، الذي لُقّب بـ”إمام الدعاة”، بفضل أسلوبه القريب من القلب وقدرته الاستثنائية على تبسيط معاني القرآن الكريم، ليصل إلى الملايين في العالمين العربي والإسلامي ويترك أثرًا خالدًا في قلوب الناس.

الشيخ محمد متولي الشعراوي

وبهذه المناسبة، استعاد عدد من نجوم الفن ذكرياتهم الشخصية مع الشيخ الجليل، الذي جمعهم به حوار صادق وروحانية لا تُنسى.

الفنان رشوان توفيق عبّر عن حبه الكبير للشيخ الشعراوي، قائلًا: “الشيخ الشعراوي كان حبيبي، شوفته لأول مرة مع الإعلامي أحمد فراج، وكنت مندهشًا من علمه ونوره، وكان حديثه عن الإسراء والمعراج في بداية حياته”، مضيفًا: “هذا الرجل كان يتحدث وكأن معه ملائكة”.

شهادة الفنان حسن يوسف بالشعراوي

أما الفنان حسن يوسف، الذي لطالما تحدث عن دوره في الأعمال الدينية، فقد روى تأثير الشيخ عليه قائلًا: “حينما تعرفت على الشيخ الشعراوي، قررت أن أعيد حساباتي، الشيخ الشعراوي كان لي مرشدًا روحانيًا، وكان يوجهني بنصائح قيمة”، مضيفًا: “قال لي: أنت فلاح أصلًا، فقلت له: ولا عمري عرفت الفأس ده بيعمل إيه؟”

شهادة الفنانة شادية بالشيخ الشعراوي

ومن أكثر الشهادات المؤثرة، كانت شهادة الفنانة شادية التي فتحت قلبها في لقاء سابق، حيث قالت: “كلمته قولتله ممكن أقابل حضرتك قالي تعالى، روحتله، قولتله أنا بيني وبين نفسي كنت واعدة ربنا إني أغني أغاني دينية، أشكر فيها ربنا إنه نجحني وسترني، لكن أنا دلوقتي مش قادرة أغني وعايزة اتحجب، فهل هيبقى حرام عشان اديت وعد”.

وأضافت: “قالي اللي انت عملتيه دا أحسن مليون مرة من اللي عملتيه بس انت صممي، قومت من عنده نزلت السلالم كنت زي بنت عندها 16 سنة، وحسيت إن الدنيا دي بقت حاجة تانية، عمري ما حسيت بالسعادة دي، ومن بعدها النور ظهر في حياتي”.



في ذكراه، لا يزال الشيخ الشعراوي حاضرًا في وجدان الجميع، ليس فقط بعلمه الغزير، بل ببصمته الإنسانية التي ألهمت قلوبًا كثيرة وساعدت كثيرين في اتخاذ قرارات غيرت مسار حياتهم.