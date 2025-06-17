أنغام بليغ حمدي تتألق على مسرح أوبرا الإسكندرية.. ليلة طربية بقيادة أحمد عامر

القاهرة - محمد ابراهيم -

تستعد دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام لتنظيم ليلة فنية استثنائية تحتفي بروائع الموسيقار الراحل بليغ حمدي، حيث تقدم فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو أحمد عامر حفلًا موسيقيًا ساحرًا، وذلك في التاسعة مساء يوم الخميس 19 يونيو على خشبة مسرح سيد درويش (أوبرا الإسكندرية).

الموسيقار بليغ حمدي

ويتضمن البرنامج باقة من أنجح ألحان بليغ حمدي التي شكلت وجدان أجيال، منها: “آه لو قابلتك من زمان”، “حنين”، “جانا الهوى”، “زى العسل”، “العيون السود”، “ع الرملة”، “سلامات يا حبايب”، “بوابة الحلوانى”، “سواح”، “هوى يا هوى”، “كان ياما كان”، “موعود”، إلى جانب موسيقى لحني “ألف ليلة وليلة” و“أنساك”.

ويشارك في أداء الأغنيات مجموعة من الأصوات المتميزة: السيد وهب الله، ندى غالب، محمد الخولي، يمنى حسن، سارة مجدي، مصطفى سعد، أحمد رجب، ويصاحبهم على العود العازف وليد سلامة.

الجدير بالذكر أن الموسيقار بليغ حمدي وُلد في 7 أكتوبر عام 1931، وتعلّق بالعود منذ طفولته، حيث أتقن العزف عليه في سن التاسعة. التحق بمعهد فؤاد الأول للموسيقى (المعهد العالي للموسيقى العربية حاليًا)، وبدأ مسيرته كمطرب، إذ سجل أربع أغانٍ للإذاعة، قبل أن يتجه إلى التلحين ويحقق انطلاقته الكبرى عام 1957 بأغنية “تخونوه” التي قدمها عبد الحليم حافظ.



طوال مسيرته، تعاون بليغ مع نخبة من أعظم المطربين المصريين والعرب، وترك بصمة لا تُنسى في الموسيقى العربية حتى وفاته في سبتمبر 1993.

في هذه الأمسية، يعود جمهور الإسكندرية ليعيش من جديد عبق ألحان بليغ حمدي الخالدة في ليلة طربية تفيض بالشجن والنوستالجيا.