بسمة بوسيل تطمئن الجمهور على صحة نجلها: “شكرًا لكل اللي دعوا وسألوا عن آدم”

القاهرة - محمد ابراهيم -

طمأنت الفنانة والمصممة المغربية بسمة بوسيل جمهورها على الحالة الصحية لنجلها آدم، بعد فترة من القلق حول وضعه الصحي، مؤكدة أنه كان بحاجة إلى رعاية خاصة خلال الأيام الماضية.

ونشرت بسمة رسالة عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، قالت فيها: “شكرًا لكل الناس اللي دعت وسألت على آدم، آسفة أني مكنتش عارفة أرد على كل الرسائل بحكم أنه كان محتاج اهتمام ورعاية دقيقة.”

وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع منشور بسمة، متمنين لآدم الشفاء العاجل، ومشيدين بقدرتها على التوازن بين دورها كأم وحضورها الفني والإعلامي.

أحدث أعمال بسمة بوسيل

ومن ناحية اخري، تشارك الفنانة بسمة بوسيل في فيلم جديد بعنوان بيج رامي بطولة رامز جلال، في أول تجربة لها في مجال التمثيل، وبدأ التحضير له بالتزامن مع ترشيح النجوم المشاركين معه في العمل، ويشهد عودة رامز جلال للسينما بعد غياب عامين، ويضم العمل في بطولته حتى الآن كل من محمد أنور، محمد عبدالرحمن، نسرين أمين، محمود حافظ، هدى الإتربي، وهو من تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وإخراج محمود كريم، وإنتاج وليد صبرى.

آخر أعمال بسمة بوسيل

وكان آخر أعمال بسمة بوسيل طرحها لأحدث أعمالها الغنائية التي تحمل اسم «في شرع مين» من كلمات أدهم معتز، وألحان مصطفى رؤف.

كلمات أغنية «في شرع مين»



وتضمنت كلمات أغنية «في شرع مين» لبسمة بوسيل الأتي: «في شرع مين دة ف شرع مين.. ان انت توجع قلبي وافضل اتفرج.. لأ دة انت فعلا بتهرج.. ماهو مين يشوف موتو بروج.. يفضل ثابت ولا تخصيص.. في كدابين.. لكن في زيك كدبهم بي فوق حدو.. قَفَلِت بيبانك واتسدو.. يا خسارة اللي ببني فيه.. وف ثانية جيت انت تهدو.. ياما انت كريم.. يارب لتلحقني.. من الوهم اللي يغرقني.. خلاص الدرس فوقني.. واديني مشيت.. دة جرح قديم.. ماعنديش نية يتكرر.. وجودك سم بيمر».