هيدي كرم: “أطلب من ربنا وما تشيلش هم.. هو رب المستحيلات”

القاهرة - محمد ابراهيم -

شاركت الفنانة هيدي كرم جمهورها برسالة إيمانية ملهمة عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، تحدثت فيها عن أهمية الثقة في الله واليقين بتحقيق المستحيل، مهما بدا بعيد المنال.

وكتبت هيدي في منشورها:“لما تيجي تطلب طلب من ربنا صعب ومستحيل تحقيقه.. أقعد ارتاح واطمئن واتفرج على صنع ربنا وتجليه في حياتك".



وتابعت: "أهو ده الإيمان الحقيقي إن أطلب ومشلش هم.. اطلب وإني كلي إيمان وثقة إن المراد اتحقق.. هو رب المستحيلات".

تفاعل المتابعون مع كلماتها، معبرين عن إعجابهم بحالة الإيمان والتفاؤل التي تبثها، ومؤكدين على أهمية التوكل على الله في كل تفاصيل الحياة.

أحدث أعمال هيدي كرم





ومن ناحية أخري، يعد مسلسل" وتر حساس "أحدث أعمال هيدي كرم، ويضم المسلسل مجموعة من النجوم أبرزهم صبا مبارك، إنجي المقدم، ومحمد علاء جامايكا، وعدد آخر من النجوم، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية،يتكون من 45 حلقة.





آخر أعمال هيدي كرم

وكان اخر اعمال هيدي كرم هو فيلم آل شنب من بطولة ليلى علوى، لبلبة، سوسن بدر، أسماء جلال، هيدى كرم، محمود البزاوي، خالد سرحان، علي الطيب، ابتهال الصريطي،حسن مالك،سلافة غانم، نورين أبو سعدة، أحمد عصام، هبة يسرى، والفيلم تأليف أحمد رؤوفوإسلام حسام وإخراج أيتن أمين.