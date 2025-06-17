حنان مطاوع: “الجمال هو طيبة القلب والنور اللي بيطلع من الروح”

القاهرة - محمد ابراهيم -

عبّرت الفنانة حنان مطاوع عن رؤيتها الخاصة لمعنى الجمال، من خلال رسالة مؤثرة شاركتها مع جمهورها عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، أكدت فيها أن الجمال الحقيقي لا يقاس بالمظهر الخارجي بل بما يحمله الإنسان في قلبه وروحه.

وكتبت حنان:“الجمال هو طيبة القلب، هو القوة اللي في الهدوء، وهو النور اللي بيطلع من الروح لما تبقى صافية.”

ولاقت كلماتها تفاعلًا واسعًا من جمهورها ومتابعيها، الذين أشادوا بعمق المعنى وبساطة التعبير، مؤكدين أن طريقتها في التفكير تعكس جمالها الداخلي وصدق مشاعرها.

أحدث أعمال الفنانة حنان مطاوع

والجدير بالذكر أن آخر مشاركات حنان مطاوع، مسلسل "صفحا بيضا" الذي حقق نجاحًا كبيرًا طوال فترة عرضه، وتفاعل مع الجمهور ومع حلقاته التي كانت في منتهى الإبداع والتميز.

قصة مسلسل "صفحة بيضا"

وتدور أحداث مسلسل "صفحة بيضا" في إطار إجتماعي درامي وتشويقي، حول شخصية دكتورة في الجامعة، ولكنها تتعرض لإتهامات تجبرها علي الهروب وتعيش مع سيدة غريبة وذلك بعد العثور عليها امام المنزل، وتواجه الشخصية العديد من المشاكل والصراعات التي تحاول مواجهتها والتغلب عليها، المسلسل مكون من 30 حلقة.



أبطال مسلسل “صفحة بيضا”





وجاء مسلسل "صفحة بيضا" من تأليف حاتم حافظ وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى ويطولة حنان مطاوع، سامي الشيخ، مها نصار، أحمد الرافعي، أحمد الشامي، أحمد مجدي، تيسير عبد العزيز، حنان يوسف، وحسن العدل وعدد آخر من الفنانين.