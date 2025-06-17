تانيا قسيس تترشح لجائزة الموريكس دور كأفضل أغنية عربية بكليب "خليني معاك"

القاهرة - محمد ابراهيم -



اقتنصت المطربة اللبنانية تانيا قسيس بطاقة الترشح الرسمية لجوائز الموريكس دور الموسيقية لعام 2025 عن أغنيتها الجديدة "خليني معاك".



وتترشح تانيا على لقب الأفضل لهذا العام في فئتين رئيسيتين في جوائز الموريكس دور، أولهما أفضل أغنية عربية والثانية أفضل كليب مصور عن نفس العمل، الذي ظهر للنور منذ قرابة أسبوعين على يوتيوب ومختلف المنصات الرقمية.



وخاضت تانيا قسيس عبر أغنية "خليني معاك" مغامرة الغناء باللهجة المصرية للمرة الثالثة، وتعاونت خلالها مع الملحن عمرو مصطفى، في ثاني عمل يجمعهما سويا بعد أغنية "حكايتك فيا"، وينشغل الثنائي حاليا من وضع اللمسات الأخيرة على مشروع غنائي جديد.



الموريكس دور أو جائزة موريكس الذهبية تعد إحدى أشهر الجوائز الفنية في لبنان والعالم العربي، وتمتد رحلتها لقرابة ربع قرن، وتكرم نجوم الفن والموسيقى في مجالات الغناء والتمثيل، وشهدت النسخة الأخيرة تكريم الفنانة ماغي بوغصن بلقب أفضل ممثلة لبنانية وتكريم الفنانة إلهام شاهين بجائزة سفيرة السلام والنجم وليد توفيق بجائزة اليوبيل الذهبي والفنانة عبير نعمة بلقب نجمة الغناء اللبنانية.