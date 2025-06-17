فريق عمل “الشاطر” ينتهي من تصوير المشاهد الخارجية

القاهرة - محمد ابراهيم - انتهى مؤخرًا فريق عمل فيلم “الشاطر” من تصوير المشاهد الخارجية للعمل بإحدى الدول الأوربية، وذلك بمشاركة عدد كبير من النجوم، منهم هنا الزاهد واللبناني عادل كرم والسوري محمد القس ومصطفى غريب وأحمد عصام، ليصبح الفيلم جاهزًا للعرض بالسينمات في مصر والعالم العربي يوم 10 يوليو المقبل.

فيلم “الشاطر” من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي وإنتاج سينرجي فيلمز بالتعاون مع بيراميدز للإنتاج الفني محمد الشريف.

ويجسد الفنان أمير كرارة يجسد خلال فيلم “الشاطر” شخصية دوبلير للمشاهد الخطرة بالسينما، بينما تجسد الفنانة هنا الزاهد شخصية فتاة تقع في حبه.

وكان قد نشر أمير كرارة مؤخرًا صور من الكواليس عبر خاصية الاستوري على حسابه «إنستجرام»، وظهر خلالها أمام سيارة محطمة والنيران مشتعلة بها، كما نشر صورة أخرى وكتب عليها: «قريبًا».

