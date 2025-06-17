النجم السورى اسماعيل تمر يبدأ تحضيراته الخاصة لأعمال ستكون "قنبلة الموسم"

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت شركة “شبكة” الرائدة في مجال الإنتاج الفني، عن انضمام النجم السوري إسماعيل تمر رسميًا إلى قائمة النجوم الذين تم التعاقد معهم، لاستكمال رؤيتها الفنية التي تهدف إلى إغناء الساحة الفنية بعدد من الأعمال الراقية التي تعيدنا إلى أيام الزمن الجميل.

ووقع اسماعيل تمر عقدا فنيا مع شركة "شبكة"، برئاسة الرئيس التنفيذي علاء مكي، وحضور رئيس قسم النمو وتطوير الأعمال غسان أيوب وحشد من الفعاليات الفنية والاعلامية.

سلسلة من النجاحات لـ إسماعيل تمر:

ويأتي هذا التعاون الفني بعد سلسلة من النجاحات التي حققها إسماعيل تمر على المستويين الغنائي والتمثيلي، حيث يُعتبر من النجوم المميزين الذين استطاعوا أن يشقوا طريقهم بثبات في عالم الفن، من خلال الجمع يين الاحساس الصادق والكلمة الهادفة التي حظيت بإعجاب عدد كبير من الجمهور العربي.

وعلق اسماعيل تمر على تعاونه الفني مع شركة "شبكة"، قائلا: انضمامي إلى هذه الشركة الرائدة، هو نقطة مفصلية في مسيرتي الفنية. وأنا على يقين بأن النتائج ستكون مثمرة، خاصة أن التعاون سيفتح آفاقًا جديدة للعديد من الأعمال الفنية التي سيقدمها بصيغة مختلفة عن أعماله السابقة.

من جهتها، أعربت شركة "شبكة"، بشخص رئيس قسم النمو وتطوير الأعمال غسان أيوب، عن سعادتها بانضمام اسماعيل تمر إلى عائلتها الكبيرة، كاشفة عن استراتيجية وضعت لتقديم عدد من الأعمال الفنية التي وصفتها بال "قنبلة الموسم"، مشددة على أهمية إكمال مسيرتها وسعيها نحو التميز في دعم عدد من نجوم الوطن العربي.

وأشادت الشركة بنجومية تمر، الذي استطاع الدخول إلى قلب الجمهور العربي عبر تميزه في الأعمال الفنية التي قدمها وكان خلالها " لسان الشارع العربي".