"ماما وبابا" يجمع محمد عبد الرحمن وياسمين رئيس طرح البوستر التشويقي استعدادا لعرضه صيف 2025

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح منذ قليل البوستر التشويقي الأول لفيلم "ماما وبابا" الذي يقوم ببطولته النجم الكوميدي محمد عبد الرحمن توتا والفنانه ياسمين رئيس الذي يجمع بينهم العديد من المواقف الكوميدية وقد انتهوا من تصوير العمل وذلك استعدادا لعرضه بالسينمات صيف ٢٠٢٥.

تفاصيل فيلم “ ماما وبابا”:

"ماما وبابا" من بطوله محمد عبد الرحمن وياسمين رئيس وتأليف محمد صادق وانتاج محمد رشيدي رشيدي فيلم وإخراج أحمد القيعي ويحمل الفيلم الطابع الكوميدي التشويقي فالعديد من المواقف والأحداث الكوميدية بين أبطال العمل.

آخر أعمال ياسمين رئيس:

مسلسل سيد الناس من بطولة عمرو سعد، أحمد رزق، ريم مصطفى، بشرى، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، أحمد فهيم، رنا رئيس، ملك زاهر، منة فضالي، محمود قابيل، طارق النهري، جوري بكر، ياسين السقا، إسماعيل فرغلي، مصطفى عماد، أحمد عبد الله، مؤمن نور، أسما سليمان، عليا صبحي، محمد عبد الجواد، محمد غنيم، وهو من تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح، إخراج محمد سامي، وإنتاج صادق الصباح، والمسلسل تدور أحداثه في إطار 30 حلقة.