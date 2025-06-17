نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب حظر الطيران.. تأجيل حفل حسين الجسمي وآدم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الشركة المنظمة تأجيل حفل كلًا من الفنان حسين الجسمي والفنان آدم في ألمانيا، إلى موعد جديد وذلك بسبب الإغلاق المتكرر للمطارات وحظر الطيران نتيجة الأوضاع الراهنة.

وكتبت الشركة المنظمة للحفل، منشورًا عبر الحساب الرسمي على صفحة فيسبوك، جاء فيه: “بكل محبة وتقدير، نود إعلام جمهورنا العزيز أنه وبسبب الظروف الراهنة وصعوبات السفر والتنقل والإغلاق المتكرر للمطارات وحظر الطيران والمجال الجوي، تقرر تأجيل حفل الفنان حسين الجسمي والفنان آدم في رودولف ويبر أرينا - أوبرهاوزن ألمانيا، إلى يوم 20 سبتمبر 2025”.

وتابعت: نعتذر منكم عن هذا التأجيل الخارج عن إرادتنا ونؤكد أن جميع التذاكر ستبقى صالحة للموعد الجديد، شكرًا من القلب على تفهمكم، ودعمكم الدائم، ومحبتكم التي نعتز بها دائما.

يذكر أن طرح حسين الجسمي مؤخرًا أغنية فستانك الأبيض، من توقيع الشاعر أمير طعيمة، ألحان هشام جمال وتوزيع مادي، أدّاها الفنان والمنتج هشام جمال في حفل زفافه بنفسه لعروسه فور تسلُّمها من والدها الفنان أحمد زاهر، في لحظة مؤثرة تسببت في بكاء ليلى أمام الحضور.