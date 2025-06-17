مهرجان الإسكندرية الدولي للفيلم القصير يواصل فعالياته بعرض مجموعة من أفلام

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أحمد جودة - القاهرة - يواصل مهرجان الإسكندرية الدولي للفيلم القصير فعالياته بعرض خاص لمجموعة مختارة من أفلام دورته الحادية عشرة، وذلك ضمن تعاون ثقافي مشترك بين مبادرة مزرعة للفنون والثقافة والمركز الثقافي الفرنسي بالقاهرة.

أقيم العرض، مساء أمس الاثنين، تحت شعار كامل العدد وسط حضور جماهيري كبير من محبي السينما والفن المستقل.

كما شهدت الأمسية تفاعلًا لافتًا مع الأفلام المعروضة، لاحقه نقاش أدارَه المخرج والمبرمج السينمائي طارق عبد الله، وشارك فيه المخرج والمنتج موني محمود، المدير الفني للمهرجان.

تناول النقاش تجربة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير والنجاحات التي حققها خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى شراكاته المحلية والدولية، وآليات التأهيل للأوسكار، ودوره البارز في دعم السينما المستقلة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تضمن اللقاء أيضًا حوارًا مع عدد من المخرجين الذين عُرضت أفلامهم خلال الأمسية، من بينهم يمنى صلاح (مخرجة فيلم قشطة)، ومحمد بيومي (مخرج فيلم خمس نجوم)، وخالد غريب (مخرج فيلم ليل العاشقين)، ورهف أحمد (مخرجة فيلم نسمة).

وشهدت الفعالية حضور عدد من النقاد والمهتمين بالشأن السينمائي، من أبرزهم الناقد محمد أحمد، والكاتبة السينمائية مي محمد مصطفى، والممثلة والناقدة إصرار شريف. واختتمت الأمسية بالحديث عن آليات اختيار الأفلام، والأقسام الجديدة في المهرجان مثل أفلام الذكاء الاصطناعي، وسينما الطفل، بالإضافة إلى تطوير الورش التفاعلية التي ينظمها المهرجان.

وتُعد هذه العروض باكورة سلسلة من الفعاليات التي يعتزم مهرجان الإسكندرية الدولي للفيلم القصير تنظيمها في مختلف محافظات مصر، بهدف نشر ثقافة الفيلم القصير وتوسيع قاعدة جمهوره.