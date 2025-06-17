طرح البوستر التشويفي لـ فيلم "7dogs " لـ أحمد عز وكريم عبد العزيز

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح المستشار تركي آل شيح رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، بوستر تشويقي لفيلم "dogs 7" والذي سيكون من بطولة كلًا من أحمد عز وكريم عبد العزيز وهذا التعاون الثاني بينهم بعد نجاح كيرة والجن.



تفاصيل البوستر الرسمي



ونشر تركي آل شيخ البوستر من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتصدر أحمد عز وكريم عبد العزيز البوستر مع 7 كلاب من أنواع مختلفة ويتطاير حجر النرد وورق الكوتشين.

تفاصيل فيلم 7dogs



يعد فيلم The 7 Dogs أضخم إنتاج سينمائي عربي حتى الآن، بميزانية ضخمة تتجاوز 40 مليون دولار، ويعتمد على تقنيات عالمية في التصوير والمؤثرات البصرية، إلى جانب مشاهد أكشن غير مسبوقة.



وتم تصويره في استوديوهات الحصن Big Time بالعاصمة السعودية الرياض، والتي تعد من أحدث وأكبر استوديوهات الإنتاج في الشرق الأوسط، ويشارك في العمل أكثر من 200 محترف من مختلف التخصصات السينمائية، ضمن فريق إنتاج عالمي.

كما تم التعاقد مع شركة 7 Eleven العالمية المتخصصة في تصميم مشاهد الحركة، والتي سبق لها العمل على أفلام شهيرة مثل John Wick وHighlander. وقد رصدت الشركة ميزانية تفوق 5 ملايين دولار لمشاهد الأكشن وحدها، ما يعكس حجم الاهتمام بتقديم تجربة بصرية متكاملة.



مؤثرات بصرية بإشراف Framestore

يتولى تنفيذ المؤثرات البصرية فريق من شركة Framestore العالمية، الفائزة بـ 19 جائزة أوسكار عن أعمال ضخمة مثل Gladiator II، Barbie وTop Gun: Maverick، وهو ما يرفع من سقف التوقعات حول جودة الصورة والتقنيات المستخدمة في الفيلم.

فريق عمل الفيلم:



ويذكر أن يشارك في الفيلم عدد كبير من النجوم أبرزهم أحمد عز، كريم عبدالعزيز، تارا عماد، سيد رجب، ناصر القصبي، بالإضافة إلى عدد من النجوم العالمين.