تكثيف تصوير فيلم "بيج رامي" للانتهاء خلال يومين والالتحاق بموسم الصيف

القاهرة - محمد ابراهيم -

يواصل رامز جلال تصوير مشاهده الأخير في فيلم بيج رامي، حيث يشهد الفيلم جدول مكثف للتصوير للانتهاء خلال يومين والالتحاق بالعرض خلال موسم الصيف والمنافسة بقوة.



ومن المتوقع أن يلتحق الفيلم بمرحلة المونتاج فور الانتهاء من التصوير ليكون جاهزًا للعرض في دور السينما المصرية والعربية خلال موسم الصيف الجاري ومن المتوقع أن يشهد اقبال جماهيري كبير.

أحداث بيج رامي



وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي رومانسي حول قصة حب تجمع بين بسمة بوسيل ورامز جلال بها مواقف طريفة تضعهم في اختبارات طول الوقت ويكون هذا محور مهم ورئيسي بالأحداث.

أبطال بيج رامي

ويشارك في الفيلم بجانب رامز وبسمة عدد من النجوم منهم محمد أنور، ومحمد عبد الرحمن، ونسرين أمين، ومحمود حافظ، وهدى الإتربي. الفيلم من تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، بينما يتولى إخراجه محمود كريم، ومن إنتاج وليد صبري، ويدور في إطار الكوميدي والإثارة.



آخر أعمال رامز جلال



وكان آخر أعمال رامز جلال هو برنامج رامز إيلون مصر، الذي عرض على شاشة mbc مصر، واستضاف عدد كبير من نجوم الفن والرياضة، منهم لأول مرة المخرج محمد سامى وأحمد فهمي وأحمد العوضي وإلهام شاهين وحسام حبيب ونور النبوي ومصطفى غريب ومحمد رجب ومصطفى أبو سريع، إلى جانب زينة وفيفي عبده ومحمد عبدالرحمن بالإضافة إلى نجوم الكرة حسام حسن وإمام عاشور وأشرف بن شرقي وغيرهم.