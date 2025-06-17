حميد الشاعري بعودته لروتانا يكشف عن خطته القادمة و"ده بجد" أول الغيث

القاهرة - محمد ابراهيم - قال المطرب حميد الشاعري: "روتانا بالنسبة لي هي صداقة قديمة عمرها اكثر من ربع قرن"، وهو يوقع من جديد عقد انضمامه إلى "مجموعة روتانا للموسيقى"، مضيفا:"أنا اليوم اعود لبيتي الروتاني لنسترجع معا النجاحات الحلوة التي حققتها بمباركة الاخ والصديق سالم الهندي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة، والمعرفة الطيبة بكل الاخوة في مختلف أقسام الشركة".



وحميد الشاعري الذي يعد واحدا من الأسماء الفنية التي كان لها بصمة خاصة في الاغنية وساهم بشكل كبير في التحول موسيقيا إلى ما يتلائم مع متغيرات العصر للاقتراب اكثر من ذائقة الجيل الحالي حتى ان الحانه وتوزيعاته سيطرت لفترة كبيرة باصوات مطربيها على الساحة الغنائية مشكلا مدرسة خاصة كل من استمع لموسيقاها ادرك إنه ا بتوقيع حميد الشاعري، وضع في مخيلته وهو يعود لروتانا نجاحات الماضي ليجيب على السؤال الابرز: في عودتك لروتانا بأي خطة غنائية ستلعب؟ معلنا:"ستروني بستايل حميد الذي عرفت به مع بعض المستجدات، لان هدفي هو كسب جمهور جديد..هو الجمهور الذي ولد بعدي بقرابة 20 سنة ولديه حماسه كبيرة ويفكروننا بأيام الشباب الملتهب لأتجدد فيما سأقدمه مع روتانا الفترة القادمة".

أعمال قادمة مع روتانا



وحول ما الذي يتمنى أن يقدمه مع "مجموعة روتانا للموسيقى"؟ يقول: "أنا وروتانا سنستعيد رونقنا القديم من خلال ستايلات جديدة.. ولقد تكلمت مع حبيبي الاخ أسامة رشدي في المجموعة واتفقنا على خطة عمل لعامين اقدم فيها اغاني بأشكال مختلفة لا سيما في ظل ظهور العديد من الشعراء والملحنين والموزعين الشباب، اتمنى ان تعجب الجيل الجديد".



وباكورة تعاقد حميد الشاعري وروتانا هي اغنية "ده بجد" التي يقول عنها:"هي تحمل ستايل الثمانينات مع نكهة العصر الحديث.. لتكون هدية الصيف من كل مستمع إلى حبيبته ".



وفي الختام، يتوجه حميد الشاعري برسالة إلى جمهوره، قائلا:"اتمنى من خلال اغنية "ده بجد" وما سيليها من أعمال مع روتانا، ان يكونوا راضين عني، واكسب جمهور جديد خاصة ان الموسيقى هي عالمي، فانا ليس لدي حاجه اعملها في الحياة إلا الموسيقى ولا افهم في شيئ غيرها".