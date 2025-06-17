نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في أقل من 3 اسابيع.. ريستارت لتامر حسني يحقق 68.1 مليون جنيه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حقق تامر حسني نجاح كبير وملحوظ بفيلم "ريستارت" حيث حقق الفيلم اكبر إيرادات في تاريخ تامر حسني السينمائي.



وصلت إيرادات فيلم ريستارت إلى 68 مليون و130 ألف جنيه، خلال أقل من 3 أسابيع، وبذلك يتخطى تامر حسني أعلى إيراد حققه في مشواره والذي كان فيلم البدلة منذ 6 سنوات حيث حقق 67 مليون جنيه.



مد عرض ريستارت عالميًا



قررت عدد من السينما حول العالم مد مدة عرض فيلم "ريستارت" وذلك بسبب الإقبال الجماهيري الشديد على الفيلم، ونشر المنتج حسام حسني من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام الدول التي قررت مد العرض حول العالم منهم أمريكا وتركيا واوروبا وكندا وبريطانيا واستراليا.

قصة فيلم ريستارت



يحلم "محمد" تامر حسني مهندس بسيط يعمل في صيانة الهواتف، بالزواج من عفاف "هنا الزاهد "فتاة طموحة تسعى للانتشار كمؤثرة على السوشيال ميديا، لكن الظروف المادية تقف عائقًا أمام تحقيق حلمهما، فيقرر الثنائي خوض مغامرة غير متوقعة بمساعدة عائلتيهما، المعروفَتين بروحهما الفكاهية، لتحقيق الشهرة عبر الإنترنت، ومع دخول "الجوكر"، وكيل رقمي غامض وذو نوايا مبهمة، تنقلب حياتهم رأسًا على عقب، ويصلون إلى قمة النجاح، لكن هذا النجاح لا يأتي بلا ثمن، إذ تبدأ العائلة في التفكك تدريجيًا، وتضيع المبادئ التي كانت تجمعهم.

أبطال فيلم ريستارت

يضم العمل مجموعة لافتة من النجوم إلى جانب تامر حسني وهنا الزاهد، منهم عصام السقا، محمد ثروت، باسم سمرة، ميمي جمال، ورانيا منصور، مع ظهور مميز لعدد من ضيوف الشرف، الفيلم من توقيع المخرجة سارة وفيق، المعروفة بقدرتها على تقديم أعمال فنية نابضة بالحيوية.



الأغنية الدعائية لفيلم ريستارت





وطرح تامر حسني كليب بالمشاركة مع رضا البحراوي لأغنية "المقص" وهى الأغنية الدعائية لفيلم ريستارت، من كلمات تامر حسني.



كلمات الأغنية





بغني وأقول موال عن صحبة الأندال

لما صاحبنا آمنا



ولما عاشرنا ندمنا

بس خلاص اتعلمنا

يا معانا يا مش معانا

مالناش في النص نص

عايز تقطع علاقتنا

خد يلا المقص وقص.